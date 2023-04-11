Hẹn hò cùng lúc với 18 bạn trai, lừa vay hơn 7 tỷ, xứng danh bậc thầy về tổ chức thời gian

Thế giới 11/04/2023 18:17

Cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin về một cô gái đi lừa gần 20 người đàn ông để thỏa mãn lối sống xa hoa của mình.

Mới đây, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) đã ra quyết định bắt giữ một người mẫu thời trang đã kết hôn ở Trung Quốc sau khi có cáo buộc lừa gần 20 người đàn ông với số tiền hơn hai triệu nhân dân tệ (hơn 6 tỷ đồng) để tài trợ cho lối sống xa hoa của cô.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ 29 tuổi họ Wu đã có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông kể từ năm 2017 và có thời điểm hẹn hò cùng lúc với 18 người đàn ông, Shanghai TV đưa tin.

Wu giả vờ đồng ý kết hôn với những người đàn ông, thậm chí còn chụp ảnh trước đám cưới với họ để thuyết phục họ rằng tình cảm của cô là thật lòng.

Một số “bạn trai” của cô ấy đã mê mẩn trước hành động này đến mức họ bắt đầu yêu thương và gọi cô ấy là “vợ” trong các cuộc nói chuyện trên mạng.

Khi Wu tự tin rằng mình đã lừa được của những người đàn ông này, cô bắt đầu yêu cầu nhà trai chu cấp tiền cho mình.

Lý do cô ấy đưa ra là cần tiền bao gồm bố cô  bị ung thư giai đoạn cuối và cô phải trang trải chi phí y tế cho ông ấy; anh trai cô cần tiền để mua một căn hộ cho cuộc hôn nhân của mình; anh họ của cô ấy cần được bảo lãnh ra khỏi tù và cô ấy phải trả hóa đơn thuế sau khi thừa kế tài sản.

Hẹn hò cùng lúc với 18 bạn trai, lừa vay hơn 7 tỷ, xứng danh bậc thầy về tổ chức thời gian - Ảnh 1
Vẫn còn câu hỏi chưa được trả lời về cuộc sống của Wu.Ảnh: Cảnh sát Thượng Hải.

Cảnh sát địa phương cho biết lời nói của Wu thuyết phục đến mức một số người đàn ông đã vay tiền để đáp ứng yêu cầu của cô.

Tuy nhiên, nhiều người bạn trai của cô lại không hề hay biết về điều đó.

Sau đó Wu đã kết hôn hợp pháp từ năm 2014 với một người đàn ông họ Zeng và sinh ra được một cậu con trai.

Khi một số bạn trai của cô đề cập đến chủ đề đăng ký kết hôn, Wu đã viện ra nhiều lý do để trì hoãn.

Một số chàng trai đã bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu trả lại tiền chco họ, thậm chí đe dọa sẽ báo cảnh sát khi cô từ chối.

Sau đó, Wu bắt đầu một kế hoạch mới để giữ chân những người đàn ông bằng cách vay tiền từ những người bạn trai mới để trả lại tiền cho những người cô đang nợ.

Sự việc dần lộ ra vào đầu năm nay sau khi cô nhờ một trong những người bạn trai của mình, họ Wang, đóng giả anh trai cô và giúp thoát khỏi một người đàn ông khác, họ Li, người mà Wu tuyên bố đang đuổi theo cô vì nợ thuế chưa được trả.

Ông Wang nói: “Tôi ngay lập tức nghi ngờ Wu. Làm sao có chuyện một người ép người khác nộp thuế lại bán nhà của chính mình?”

Trên thực tế, Li đã cho Wu vay một triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng) bằng cách bán tài sản duy nhất của mình với giá bán rẻ vì tin rằng cô cần tiền gấp.

Vào tháng 6, Wang, người đã cho Wu vay 900.000 nhân dân tệ, nói rằng nếu cô muốn kết hôn thì nên đưa bố mẹ mình đến gặp bố mẹ anh để thảo luận về việc sắp xếp đám cưới. Nếu không, anh sẽ chia tay với cô và đòi trả lại tiền ngay lập tức.

Sau khi Wu nói rằng cô không thể trả lại tiền ngay lập tức, Wang đã đến cảnh sát vào tháng 7.

Cảnh sát lần ra Wu trong một căn nhà thuê nơi cô sống cùng chồng là Zeng và cho biết cô làm người mẫu thời trang.

Hẹn hò cùng lúc với 18 bạn trai, lừa vay hơn 7 tỷ, xứng danh bậc thầy về tổ chức thời gian - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Wu khai mình độc thân và cho biết cô được nhiều người theo đuổi. Cô nói rằng mình hẹn hò với họ như một cách kiếm tiền cho lối sống xa hoa của mình và để hỗ trợ anh chị em và cha mẹ sống bên ngoài Thượng Hải.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra của họ đang diễn ra.

Sau khi câu chuyện được phanh phui, cư dân mạng đại lục đã vô cùng sửng sốt bởi cuộc sống phức tạp mà Wu đã trải qua.

“Cô ấy thực sự là một bậc thầy về quản lý thời gian,” một người viết trên Weibo.

“Tôi thậm chí không có lấy một người bạn trai, nhưng cô ấy có 18. Giờ thì tôi đã biết đàn ông độc thân trên thế giới ở đâu rồi,” một người khác nói đùa.

Theo South China Morning Post

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'phụ huynh bị tai nạn' để nhằm vào học sinh

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'phụ huynh bị tai nạn' để nhằm vào học sinh

Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện chiêu lừa đảo mới nhằm vào học sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích