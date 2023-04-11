Hẹn hò cùng lúc với 18 bạn trai, lừa vay hơn 7 tỷ, xứng danh bậc thầy về tổ chức thời gian

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ 29 tuổi họ Wu đã có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông kể từ năm 2017 và có thời điểm hẹn hò cùng lúc với 18 người đàn ông, Shanghai TV đưa tin.

Mới đây, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) đã ra quyết định bắt giữ một người mẫu thời trang đã kết hôn ở Trung Quốc sau khi có cáo buộc lừa gần 20 người đàn ông với số tiền hơn hai triệu nhân dân tệ (hơn 6 tỷ đồng) để tài trợ cho lối sống xa hoa của cô.

Một số “bạn trai” của cô ấy đã mê mẩn trước hành động này đến mức họ bắt đầu yêu thương và gọi cô ấy là “vợ” trong các cuộc nói chuyện trên mạng.

Wu giả vờ đồng ý kết hôn với những người đàn ông, thậm chí còn chụp ảnh trước đám cưới với họ để thuyết phục họ rằng tình cảm của cô là thật lòng.

Khi Wu tự tin rằng mình đã lừa được của những người đàn ông này, cô bắt đầu yêu cầu nhà trai chu cấp tiền cho mình.

Lý do cô ấy đưa ra là cần tiền bao gồm bố cô bị ung thư giai đoạn cuối và cô phải trang trải chi phí y tế cho ông ấy; anh trai cô cần tiền để mua một căn hộ cho cuộc hôn nhân của mình; anh họ của cô ấy cần được bảo lãnh ra khỏi tù và cô ấy phải trả hóa đơn thuế sau khi thừa kế tài sản.

Vẫn còn câu hỏi chưa được trả lời về cuộc sống của Wu.Ảnh: Cảnh sát Thượng Hải.

Cảnh sát địa phương cho biết lời nói của Wu thuyết phục đến mức một số người đàn ông đã vay tiền để đáp ứng yêu cầu của cô.

Tuy nhiên, nhiều người bạn trai của cô lại không hề hay biết về điều đó.

Sau đó Wu đã kết hôn hợp pháp từ năm 2014 với một người đàn ông họ Zeng và sinh ra được một cậu con trai.

Khi một số bạn trai của cô đề cập đến chủ đề đăng ký kết hôn, Wu đã viện ra nhiều lý do để trì hoãn.

Một số chàng trai đã bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu trả lại tiền chco họ, thậm chí đe dọa sẽ báo cảnh sát khi cô từ chối.

Sau đó, Wu bắt đầu một kế hoạch mới để giữ chân những người đàn ông bằng cách vay tiền từ những người bạn trai mới để trả lại tiền cho những người cô đang nợ.

Sự việc dần lộ ra vào đầu năm nay sau khi cô nhờ một trong những người bạn trai của mình, họ Wang, đóng giả anh trai cô và giúp thoát khỏi một người đàn ông khác, họ Li, người mà Wu tuyên bố đang đuổi theo cô vì nợ thuế chưa được trả.

Ông Wang nói: “Tôi ngay lập tức nghi ngờ Wu. Làm sao có chuyện một người ép người khác nộp thuế lại bán nhà của chính mình?”

Trên thực tế, Li đã cho Wu vay một triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng) bằng cách bán tài sản duy nhất của mình với giá bán rẻ vì tin rằng cô cần tiền gấp.

Vào tháng 6, Wang, người đã cho Wu vay 900.000 nhân dân tệ, nói rằng nếu cô muốn kết hôn thì nên đưa bố mẹ mình đến gặp bố mẹ anh để thảo luận về việc sắp xếp đám cưới. Nếu không, anh sẽ chia tay với cô và đòi trả lại tiền ngay lập tức.

Sau khi Wu nói rằng cô không thể trả lại tiền ngay lập tức, Wang đã đến cảnh sát vào tháng 7.

Cảnh sát lần ra Wu trong một căn nhà thuê nơi cô sống cùng chồng là Zeng và cho biết cô làm người mẫu thời trang.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Wu khai mình độc thân và cho biết cô được nhiều người theo đuổi. Cô nói rằng mình hẹn hò với họ như một cách kiếm tiền cho lối sống xa hoa của mình và để hỗ trợ anh chị em và cha mẹ sống bên ngoài Thượng Hải.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra của họ đang diễn ra.

Sau khi câu chuyện được phanh phui, cư dân mạng đại lục đã vô cùng sửng sốt bởi cuộc sống phức tạp mà Wu đã trải qua.

“Cô ấy thực sự là một bậc thầy về quản lý thời gian,” một người viết trên Weibo.

“Tôi thậm chí không có lấy một người bạn trai, nhưng cô ấy có 18. Giờ thì tôi đã biết đàn ông độc thân trên thế giới ở đâu rồi,” một người khác nói đùa.

Theo South China Morning Post