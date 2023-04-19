Nguyên nhân khiến vụ tiếp viên hàng không bị xe Mercedes tông chậm thi hành án?

Xã hội 19/04/2023 18:30

Qua nắm bắt và theo dõi thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự đã yêu cầu Cục thi hành án dân sự TP.HCM kiểm tra, rà soát và báo cáo về đơn của bà Hương.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 19/4, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý I/2023. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp chủ trì họp báo.

Trả lời câu hỏi về về tiến độ thi hành án dân sự vụ nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị tài xế Mercedes tông gây thương tích vĩnh viễn 79%, xảy ra vào rạng sáng 30/1/2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi cho hay, đơn vị này chưa nhận được đơn thư khiếu nại liên quan vụ việc trên.

Qua nắm bắt và theo dõi thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự đã yêu cầu Cục thi hành án dân sự TP.HCM kiểm tra, rà soát và báo cáo về đơn của bà Hương.

Theo đó, vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp. Quá trình thi hành án, chấp hành viên chi cục này đã vận động, thuyết phục các bên liên quan tích cực hỗ trợ xác minh điều kiện thi hành án.

'Tuy nhiên, vướng mắc ở đây là việc xác minh quyền sở hữu tài sản của người phải thi hành án khiến việc thi hành án chưa được xử lý' - ông Nguyễn Thắng Lợi đồng thời cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị liên quan tại TP.HCM khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo quyền lợi của đương sự. 

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Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zingnews

Ngày 14/7/2022, TAND quận Phú Nhuận xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (tài xế Mercedes) 7 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", buộc bị cáo bồi thường cho nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường 1,5 tỉ đồng; kê biên tài sản căn hộ chung cư của bị cáo Phong để đảm bảo việc bồi thường. 

Tuy nhiên, theo đơn khiếu nại của bà Hường, đến nay việc thi hành án vẫn chưa được thực hiện. 

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Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong nghe tòa tuyên án - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 30/1/2020, tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường chở chị Bích Hường. Tai nạn làm ông Thường tử vong, còn chị Bích Hường bị thương tật 79%. 

Vụ việc đã có bản án có hiệu lực pháp luật; trong đó tài xế Phong nhận mức án 7 năm tù, phải bồi thường 1,5 tỉ đồng cho chị Bích Hường và 417 triệu đồng cho gia đình ông Thường.

Ngày 5/10/2022, Cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, kê biên căn hộ chung cư của tài xế Phong để đảm bảo việc bồi thường này. Tuy nhiên, sau 6 tháng từ khi có quyết định, việc thi hành án vẫn chưa thể thực hiện.

Ngày 4/4, Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp có buổi làm việc với chị Bích Hường. Theo biên bản làm việc, hiện tại người phải thi hành án (Nguyễn Trần Hoàng Phong) đang chấp hành án phạt tù nhưng không ủy quyền việc thi hành án cho ai. Cơ quan thi hành án phải đến trại giam ở tỉnh Bình Thuận để tống đạt văn bản, giấy tờ cho Phong.

Căn hộ chung cư của Phong ở phường 14, quận Gò Vấp đang do mẹ của Phong quản lý, sử dụng. Để có thể thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là căn hộ này thì cơ quan thi hành án phải xác minh các thông tin về chủ sở hữu, các nghĩa vụ tài chính còn phải thực hiện của chủ tài sản trước khi đưa ra bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Qua xác minh, hiện căn hộ chỉ có hợp đồng mua bán (chưa được cấp giấy chứng nhận); cũng chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư. Cơ quan thi hành án đã có văn bản đề nghị cung cấp thông tin về hiện trạng căn hộ nhưng chưa nhận được trả lời của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhà Mơ. Do đó, cơ quan thi hành án chưa thể tiến hành thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án cho chị Bích Hường.

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