Ngày 18/10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 18/10, một nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết liên quan đến thi thể được phát hiện tại quán karaoke An Phú bỏ hoang (đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bước đầu nhận định đây có thể là một tai nạn. Theo nguồn tin này, tại hiện trường công an còn phát hiện thêm chiếc điện thoại được cho là của nạn nhân, đây là tình tiết quan trọng trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Quán karaoke An Phú có 3 tầng và 1 tầng tum (sân thượng) - Ảnh: Báo Người Lao Động Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện một số bộ phận cơ thể người đang trong quá trình phân huỷ, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, qua đó phát hiện dưới hố nước phòng cháy, chữa cháy bên trong quán karaoke An Phú có thi thể người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn. Phần thi thể này bị che lấp bằng nhiều rác và phế liệu bên trên, chỉ lộ ra phần đầu đã bị phân hủy mạnh gác lên miệng hố. Do vậy, người phát hiện thi thể này trình báo với cơ quan chức năng chỉ có phần đầu và tay tại đây. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể tử vong cách đây khoảng 3 tuần, phần xương trên cơ thể bị gãy, không có dấu vết của vật sắc nhọn gây ra, bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây không phải là vụ án mạng mà có thể là do nạn nhân gặp tai nạn. Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới hố phòng cháy chữa cháy của quán karaoke An Phú bỏ hoang - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 9h40 phút ngày 16/10, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể người tại khu vực nhà bỏ hoang, trên đường Trần Quang Diệu thuộc khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, thi thể trên được xác định là ông Luo Quilong (SN 1986, Quốc tịch: Trung Quốc). Trước đó, người thân của ông Luo Quilong có thông báo gửi cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc với nội dung thông báo ông Luo Quilong bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14-9-2024 không về, kèm một số thông tin, hình ảnh nhận dạng. Tai nạn thương tâm: Xe máy chở hai học sinh va chạm với ô tô, một em tử vong tại chỗ Trên Tỉnh lộ 8 đoạn qua huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai học sinh thương vong. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-bat-ngo-trong-vu-phat-hien-thi-the-khong-nguyen-ven-tai-quan-karaoke-an-phu-704817.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-bat-ngo-trong-vu-phat-hien-thi-the-khong-nguyen-ven-tai-quan-karaoke-an-phu-704817.html