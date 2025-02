Đang đi trên đường vào tối mồng 3 Tết Ất Tỵ, phương tiện do anh C. chở theo chị H. bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy. Do chấn thương nặng, chị H. đã không qua khỏi vào sáng 1/2.

Theo thông tin từ báo Hải Dương, trưa ngày 1/2, đại diện UBND thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) cho biết, vào tối qua (31/1 - tức mồng 3 Tết) trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa 2 xe máy khiến một cô gái không qua khỏi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Cụ thể, vào khoảng 18h10 ngày 31/1, anh Đ.Q.C (SN 2002, trú tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện) điều khiển xe máy, phía sau đèo chị Đ.T.H (SN 2002, trú tại khu Bất Nạo, thị trấn Thanh Miện) lưu thông trên đường tỉnh 392B theo hướng từ khu Bất Nạo đi ngã tư Neo. Khi anh C. điều khiển phương tiện đi đến đoạn đường thuộc địa phận thị trấn Thanh Miện, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh Ngô Đình H. (SN 2008, trú tại thôn Triều Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện) hướng ngã 4 Neo về UBND thị trấn Thanh Miện. Phía sau xe anh H. có chở anh Nguyễn Đăng H. (SN 2007, trú cùng xã Chi Lăng Nam). Do chấn thương nặng, chị H. đã không qua khỏi vào sáng 1/2 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, cú va chạm mạnh giữa 2 phương tiện khiến những người ngồi trên 2 xe máy ngã xuống đường; trong đó, anh H., anh C., chị H. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do chấn thương nặng nên sáng nay (1/2), chị H. đã không qua khỏi. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Thanh Miện nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Cũng theo chính quyền địa phương, cô gái xấu số gặp nạn tử vong trong vụ tai nạn vừa tốt nghiệp đại học và là con út trong gia đình có 2 chị em. Cô gái 23 tuổi bị xe máy đâm tử vong vào mùng 4 Tết, hé lộ nguyên nhân ban đầu Sáng 1/2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), cô gái bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra vào 18h10 ngày 31/1 trên đường tỉnh 392B tại thị trấn Thanh Miện đã tử vong thương tâm tại nhà.