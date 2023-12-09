Sau khi gây tai nạn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tài xế xe tải có liên quan vụ việc đã bỏ đi để lại hiện trường không nguyên vẹn, tài xế xe Mercedes tử vong tại chỗ.

Theo báo Giao Thông đưa tin, Cơ quan chức năng đã tìm thấy tài xế và xe tải trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến một người tử vong và một người bị thương.

Theo đó, đơn vị quản lý khai thác tuyến (Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam) cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra đơn vị đã phối hợp với Đội CSGT số 1 (C08) rà soát các phương tiện ra các trạm thu phí.

Phần đầu chiếc xe Mercedes biến dạng sau va chạm, tài xế tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Giao Thông.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã tìm được chiếc xe tải BKS 19H-008.02 do tài xế N.T.T (SN 1990, ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Tại cơ quan công an, tài xế N.T.T đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Như báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 4h20 cùng ngày, ô tô Mercedes mang biển số 30G-034.xx, chạy trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Lào Cai đi Nội Bài.

Công an giao thông có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khi đến Km 103+200, đoạn qua địa phận huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, xe con xảy ra va chạm nhưng hiện cơ quan chức năng chưa xác định được xe tải phía trước vì xe này đã rời đi.

Cú va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương đưa đi cấp cứu (cả hai người đều ngồi trên xe ô tô BKS 30G-034.xx).

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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