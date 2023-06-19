Tối qua (18/6), người dân nghe tiếng động mạnh phát ra trên đoạn đường Quang Trung (Gò vấp, TP.HCM). Ngay lập tức, họ chạy đến kiểm tra, tá hỏa thấy cô gái 20 tuổi nằm bất động trên đường.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 21h30 ngày 18/6, chị P.T.H.T. (20 tuổi, quê Cà Mau) lái xe máy mang biển số 69N1-022.77 trên đường Quang Trung, hướng Chợ Cầu đi ngã 6 Gò Vấp.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp - Ảnh: Zingnews

Khi đến đoạn trước số nhà 649 Quang Trung, phường 11 (quận Gò Vấp), chị T. va chạm với xe đầu kéo container kéo theo rơ-moóc mang biển số 51C7-759.02 chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái tử vong - Ảnh: Zingnews

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, cú va chạm khiến chị T. bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, xe đầu kéo chạy về trước hơn 10 m mới dừng lại. Tại hiện trường, cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà xác - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

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