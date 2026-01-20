Vào khoảng 20h30 ngày 18/1, hai xe cẩu chuyên dụng được nối với nhau bằng một sợi dây cáp đang di chuyển từ cổng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý ra quốc lộ 1A. Thời điểm này, có một người đàn ông đứng ra hiệu xin đường cho hai chiếc xe cẩu di chuyển, một người đi xe máy đã dừng lại nhường đường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/1, một lãnh đạo UBND xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình xác nhận, tối 18/1, trên quốc lộ 1A đoạn trước cổng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo UBND xã Liêm Hà cho biết, nạn nhân sinh năm 1992, trú tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.

Tuy nhiên, một nam thanh niên điều khiển xe máy đi từ phía sau không phát hiện dây cáp nối giữa hai xe cẩu, lao thẳng vào dây cáp dẫn đến va chạm ngã ra đường. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Liêm Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 31/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã làm rõ danh tính 2 thanh niên đi xe máy va vào dây điện đứt lơ lửng, té ngã và bị điện giật tử vong.

Hai nạn nhân là Bùi Như Th. (25 tuổi) và Trần Minh Kh. (26 tuổi), cùng ngụ ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú. Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Theo đó, khoảng 11h ngày 30/5, trên hương lộ 28, đoạn qua ấp Lưu Cừ 2, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, có xảy ra mưa giông làm cây phượng trước nhà ông T.V.B. (59 tuổi) đổ đè lên dây điện kéo ngang đường. Khi đó, ông B. không có ở nhà.

Một lúc sau, anh Kh. điều khiển xe máy chở anh Th. chạy trên hương lộ 28, hướng từ ấp Lưu Cừ 2 đi ấp Xoài Lơ thì bị vướng vào dây điện nói trên, khiến cả hai ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Trà Vinh xác định nguyên nhân ban đầu khiến 2 thanh niên tử vong là do chấn thương và bị điện giật.

Gia đình 2 nạn nhân không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể nạn nhân về nhà để mai táng.