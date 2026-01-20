Thương tâm: Nam thanh niên tử vong do vướng dây cáp nối giữa hai xe cẩu

Đời sống 20/01/2026 05:15

Ngày 19/1, một lãnh đạo UBND xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình xác nhận, tối 18/1, trên quốc lộ 1A đoạn trước cổng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/1, một lãnh đạo UBND xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình xác nhận, tối 18/1, trên quốc lộ 1A đoạn trước cổng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 20h30 ngày 18/1, hai xe cẩu chuyên dụng được nối với nhau bằng một sợi dây cáp đang di chuyển từ cổng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý ra quốc lộ 1A. Thời điểm này, có một người đàn ông đứng ra hiệu xin đường cho hai chiếc xe cẩu di chuyển, một người đi xe máy đã dừng lại nhường đường.

Tuy nhiên, một nam thanh niên điều khiển xe máy đi từ phía sau không phát hiện dây cáp nối giữa hai xe cẩu, lao thẳng vào dây cáp dẫn đến va chạm ngã ra đường. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo UBND xã Liêm Hà cho biết, nạn nhân sinh năm 1992, trú tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Liêm Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong do vướng dây cáp nối giữa hai xe cẩu - Ảnh 1
Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 31/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã làm rõ danh tính 2 thanh niên đi xe máy va vào dây điện đứt lơ lửng, té ngã và bị điện giật tử vong.

Hai nạn nhân là Bùi Như Th. (25 tuổi) và Trần Minh Kh. (26 tuổi), cùng ngụ ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú. Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

 

Theo đó, khoảng 11h ngày 30/5, trên hương lộ 28, đoạn qua ấp Lưu Cừ 2, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, có xảy ra mưa giông làm cây phượng trước nhà ông T.V.B. (59 tuổi) đổ đè lên dây điện kéo ngang đường. Khi đó, ông B. không có ở nhà.

Một lúc sau, anh Kh. điều khiển xe máy chở anh Th. chạy trên hương lộ 28, hướng từ ấp Lưu Cừ 2 đi ấp Xoài Lơ thì bị vướng vào dây điện nói trên, khiến cả hai ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Trà Vinh xác định nguyên nhân ban đầu khiến 2 thanh niên tử vong là do chấn thương và bị điện giật.

Gia đình 2 nạn nhân không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể nạn nhân về nhà để mai táng.

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc, khiến ít nhất hai công nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong do vướng dây cáp nối giữa hai xe cẩu

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong do vướng dây cáp nối giữa hai xe cẩu

Đời sống 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Sau hôm nay, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/1/2026), 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/1/2026), 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/1/2026), Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Cuối ngày hôm nay (20/1/2026), Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sau 5 năm chồng mất, tôi đứng tim khi thấy số dư tài khoản tăng vọt cùng lời nhắn nhủ của anh

Sau 5 năm chồng mất, tôi đứng tim khi thấy số dư tài khoản tăng vọt cùng lời nhắn nhủ của anh

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Tâm sự 7 giờ 52 phút trước
Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Tâm sự 8 giờ 2 phút trước
Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Tâm sự 8 giờ 6 phút trước
Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Tâm sự 8 giờ 15 phút trước
Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Tâm sự gia đình 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Danh tính tài xế lái ô tô chạy vòng tròn giữa ngã ba, gây náo loạn trên đường

Danh tính tài xế lái ô tô chạy vòng tròn giữa ngã ba, gây náo loạn trên đường

Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM

Người dân đuổi theo xe đầu kéo tông tử vong nam thanh niên ở TP.HCM

NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

NÓNG: Triệt phá hộ kinh doanh chứa hơn 18 tấn lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống

Thông tin MỚI vụ người mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi dưới đất được cứu sống