Khoảng 8h ngày 1/5, vụ nổ lớn xảy ra tại công ty gỗ ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã khiến 6 người chết tại chỗ. Vụ việc được cho là do nổ lò hơi.

Hiện trường vụ nổ lò hơi khiến nhiều người thương vong ở Đồng Nai - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Đồng Nai, một số công nhân cho biết đã nghe tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực công ty gỗ. Anh Bùi Văn Hiền (quê thành phố Cần Thơ) làm công nhân của công ty đã 3 năm cho biết, thời điểm nổ là anh đi ra ngoài ngồi để nghỉ ngơi. Vừa ra ngoài chỉ một vài phút thì nghe tiếng nổ lớn và tro, bụi bay mù mịt.

Khi nhìn vào hiện trường, anh Hiền thấy có một người bị thương nặng và khiêng ra ngoài. Khi tiếp tục chạy vào xem thì anh lại phát hiện thêm 2 người bị thương nặng và hỗ trợ đưa họ ra ngoài. Anh Hiền cũng thấy những người tử vong phía trong nhưng không thế đem ra ngoài được nữa vì hiện trường đã bị đổ sập một phần nhà xưởng.

Công nhân Công ty gỗ Bình Minh kể lại vụ việc sau khi xảy ra vụ nổ - Ảnh: Báo Đồng Nai

Sau khi vụ nổ xảy ra, rất nhiều công nhân và người dân đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ngay sau vụ việc, lực lượng Công an huyện Vĩnh Cửu và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Anh G.V.K, công nhân của Công ty gỗ B.M. nói, mặc dù ngày nghỉ nhưng công ty vẫn thông báo cho công nhân đi làm. Máy hơi bị nổ đã hư hỏng mấy ngày và mới được sửa lại.

Hiện trường vụ việc, lò hơi nổ xé toạc 1 phần xưởng gỗ - Ảnh: Báo Đồng Nai

Thời điểm xảy ra vụ nổ có khoảng 30 công nhân vẫn đi làm trong công ty. Theo các công nhân cho biết, hôm nay là Ngày Quốc tế lao động nhưng lãnh đạo công ty thông báo do đơn hàng gấp nên phía công ty yêu cầu công nhân vẫn đi làm với mức lương được nhân đôi so với ngày bình thường. Do những công nhân muốn có mức lương cao nên đã đồng ý đi làm.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.