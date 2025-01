Thời tiết ngày 13/1: không khí lạnh tác động đến TP.HCM và Nam Bộ, sáng sớm trời se lạnh 19 độ C

Không khí lạnh tiếp tục tác động đến Nam Bộ khiến trời se lạnh. Khu vực TP.HCM vào sáng sớm nhiệt độ thấp nhất 19 độ C, nhưng về trưa chiều chỉ số UV vẫn ở ngưỡng gây hại cao.

Theo báo Người Lao Động, theo đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, ngày 13-1, thời tiết TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm tiếp tục giảm nhẹ. Sáng sớm trời se lạnh, có nơi trời lạnh dưới 20 độ C. Cụ thể, nhiệt độ ở TP HCM dao động thấp nhất từ 19 độ C và cao nhất là 30 độ C. Dù nhiệt độ giảm nhưng khoảng thời gian từ 10 giờ đến gần 14 giờ, chỉ số UV (tia cực tím) trên các quận, huyện vẫn ở ngưỡng gây hại từ cao đến rất cao (mức 6-8). Do đó, người dân nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra ngoài bằng cách sử dụng các biện pháp chống nắng như mặc áo khoác có khả năng chống tia UV, đội mũ có vành rộng để che chắn, mang kính râm bảo vệ mắt và thoa kem chống nắng với chỉ số SPF phù hợp với tình trạng thời tiết.

Thời gian gần đây, thời tiết TPHCM liên tục lạnh vào sáng sớm và đêm. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo báo Lao Động, số liệu đo được của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy, sáng nay, nhiều nơi ở Nam Bộ nhiệt độ giảm mạnh. Tại Tà Lài (Đồng Nai) 16 độ C, Phước Long (Bình Phước) 16,5 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 16,8 độ C, Tây Ninh 17,5 độ C, Trị An (Đồng Nai) 18 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 18,2 độ C.

Các tỉnh miền Tây thấp nhất tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) 17,6 độ C, Mộc Hóa (Long An) 17,8 độ C, Châu Đốc (An Giang) 18,5 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao lạnh lục địa tiếp tục có cường độ suy yếu chậm. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ hoạt động với cường độ ổn định. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông. Do đó, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành lân cận độ ẩm giảm, chất lượng không khí giảm. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo thời tiết trên vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau vào hôm nay sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-6m; ban ngày gió giảm dần. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

