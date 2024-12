Thời tiết 10 ngày tới: Không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội rét 12 độ C

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc trong 10 ngày tới. Ảnh: VTC News.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12-15 độ C.