Một nam thanh niên chạy vào tiệm game ở Bình Dương dùng dao tấn công người quản lý, sau đó lấy ví tiền của nạn nhân và bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 14/4, một lãnh đạo Công an phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết quản lý một tiệm game bắn cá trên địa bàn vừa bị nam thanh niên dùng dao đâm để cướp tài sản.

Nạn nhân là anh T. (SN 2000, quê Bình Phước), đối tượng gây án đã bị bắt sau đó.

Nam thanh niên dùng dao tấn công quản lý tiệm game - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 11/4, anh T đang nằm trên chiếc giường gấp trong tiệm game bắn cá ở địa chỉ kể trên thì bị một đối tượng cầm dao lao vào đâm tới tấp rồi ép anh T. phải đưa tiền. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong tiệm game chỉ có mình anh T là người quản lý, không có khách.

Anh T chống trả và giằng co với nam thanh niên một lúc. Sau khi lấy được ví tiền của anh T, đối tượng bỏ chạy. Anh T được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Nạn nhân cho biết, bên trong ví có 10 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công an phường Thuận Giao, hiện sức khoẻ nạn nhân đã ổn định, vụ việc đang được Công an TP Thuận An thụ lý.

