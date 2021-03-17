Tất cả về nho biển Umibudo - Mua ở đâu, công thức nấu ăn và hơn thế nữa!

Hiện nay, ít ai biết rằng tên chính thống của loại rong nho biển trong tiếng Nhật là “Kubiretsuta”. Còn tên khoa học của nó là “caulerpa lentillifera”. Nguyên nhân có lẽ là do những cái tên này khá khó nhớ. Ngay cả người Nhật cũng không mấy người nhớ được những cái tên này. Họ đều gọi chung chung là “nho biển” hay là “trứng cá xanh”. Bởi hình dáng của nó khá giống với chùm nho xanh và trứng cá.

Trong tiếng Nhật thì từ “Umibudo” được dịch ra là nho biển. Đây cũng chính là tên gọi của chúng trong tiếng Anh. Mặc dù gọi nó là nho nhưng mà thực chất là một loại rong biển. Bạn đừng nhầm chúng với cây cỏ biển mọc ở vùng nước nông xung quanh Okinawa và nhiều vùng khác của Đông Nam Á.

Có phải bạn đang thắc mắc rong biển Umibudo trông giống như một chùm nho nhỏ nhưng chúng có hương vị như thế nào phải không?

Hiện nay có rất nhiều video nói về rong nho Umibudo. Để hiểu rõ hơn về loại rong nho này thì bạn hãy xem nhé! Rất nhiều Youtuber nổi tiếng đã review về loại rong nho này. Họ ăn nhai rộp rộp khiến người xem chảy cả nước miếng, muốn đặt mua ăn ngay và luôn. Những chùm nho biển xanh mướt, mọng nước, tí hon, vô cùng bắt mắt. Với hương vị thơm ngon và kết cấu đặc biệt, cùng với hình ảnh sống động sẽ mang lại cảm giác thỏa mãn, giúp người xem như được tận hưởng chính mình đang nhai nho biển trong miệng.

Đúng là mang hương vị của biển nên khi cho vào miệng Umibudo vô cùng tươi mát như đại dương và khá mặn. Nhưng bạn sẽ cảm thấy rất vui tai khi được nghe những tiếng nổ lộp bộp, giòn tan trong miệng lúc nhai. Những trái nho nhỏ này sẽ làm bạn ăn hoài mà không thấy chán.

Vị của rong nho Umibudo mang hương vị mặn, thanh mát của biển

Nếu bạn chưa có cơ hội để ăn loại rong biển Umibudo nhưng đã được ăn các loại rong biển khác như kombu hoặc wakame. Bạn cũng có thể tưởng tượng ra được hương vị của loại rong biển này, hương vị cũng khá giống nhưng do kết cấu khá độc đáo nên kích thích được sự thèm ăn của người dùng.

Umibudo có nguồn gốc từ đâu?

Ở đất nước Nhật Bản, rong nho Umibudo được tiêu thụ nhiều ở trong nước. Nơi có nhiều loại rong biển này là ở vùng Okinawa và quần đảo nhiệt đới phía tây nam các đảo chính của Nhật Bản. Bởi những vùng này có điều kiện phù hợp cho Umibudo phát triển. Umibudo phát triển mạnh trong nước biển nông, có cát, có nhiệt độ ôn hòa trong nền nhiệt độ từ 25 ° C / 77 ° F.

Theo truyền thống, Umibudo sẽ thu hoạch tự nhiên từ đáy đại dương. Nhưng do nhu cầu tăng cao và thu hoạch quá mức, cầu cao hơn cung nên hiện nay rong nho Umibudo được nhân rộng, trồng và thu hoạch ở cả các trang trại nho biển địa phương để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Rong nho Umibudo được tiêu thụ nhiều ở Nhật Bản

Bạn có thể mua nho biển ở đâu và giá bao nhiêu?

Hiện nay, nhờ vào sự phát triển của công nghệ nuôi trồng, dù không ở Nhật Bản hay vùng Đông Nam Á, bạn vẫn có thể mua được rong nho Umibudo để ăn. Vì có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe nên hiện nay có rất nhiều người tìm kiếm để mua loại siêu thực phẩm này. Cũng có rất nhiều nhà bán lẻ trực tuyến bán các gói Umibudo đã khử nước ngâm trong một thùng nước biển mặn. Đây là một phương pháp đóng gói phổ biến, bảo quản được lâu, dễ dàng vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Vì rong nho tươi có hạn sử dụng khá ngắn.

Hiện có rất nhiều cơ sở bán rong nho Umibudo

Lúc này Umibudo khô chỉ cần ngâm trong nước ngọt vài phút là có thể thưởng thức giống như umibudo tươi, vẫn ngon, ngọt tự nhiên.

Giá của rong nho Umibudo sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bán. Tuy nhiên, theo mặt chung thì khoảng 1.000 đến 2.000 yên cho 100 gram. Giá này thì đắt hơn nhiều so với mua rong nho Umibudo trực tiếp từ một cửa hàng ở Okinawa.

Liệt kê những lợi ích của rong nho Umibudo đối với sức khỏe con người

Rong nho Umibudo ăn ngon giòn và hấp dẫn, rất tốt cho sức khỏe và làn da. Bởi rong biển chứa đầy các khoáng chất giúp da giữ được độ đàn hồi như sắt, canxi, magie và i ốt. Đặc biệt, rong nho Umibudo còn rất giàu một dưỡng chất đó là

“axit hyaluronic”. Đây là một thành phần phổ biến trong kem dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc da khác. Chất này có tác dụng trong việc chữa lành da, phục hồi vết thương, thúc đẩy tế bào phát triển.

Ăn rong nho Umibudo sống sẽ tốt hơn là chế biến bằng nhiệt

Hơn thế nữa, rong nho cũng là một loại thực phẩm giàu chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Trong 100g rong nho chỉ chứa 4 calo. Vì vậy, đây là loại thực phẩm yêu thích của những người quan tâm tới sức khỏe và làm đẹp. Ngăn ngừa được các bệnh ung thư và nhanh chóng sở hữu được thân hình thon gọn nếu ăn uống khoa học.

Nên ăn rong biển Umibudo như thế nào?

Hầu hết các loại rong biển đều được dùng để nấu súp hoặc xào. Nhưng đối với rong nho biển Umibudo chủ yếu được dùng để ăn sống. Bởi như vậy sẽ bảo toàn được hương vị và hàm lượng chất dinh dưỡng vốn có. Nếu chế biến và phải sử dụng nhiệt thì phần lớn hương vị, quan trọng hơn, kết cấu, hàm lượng dinh dưỡng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Do đó, khi ăn loại rong nho biển này bạn nên ăn sống, ăn nguyên bản thì vẫn tốt hơn. Khi ăn bạn có thể ăn sống chấm với một số loại nước sốt hoặc ăn kèm với sashimi… Ngoài ra cũng có thể dùng làm lớp phủ cho các món ăn khác nhau, làm sushi… Khi món ăn được phủ thêm rong nho sẽ tạo thêm sự tươi mát tuyệt vời và độ tương phản về kết cấu cũng như hương vị cho từng món ăn. Tạo nên sự độc đáo và linh hoạt cho từng món ăn.

Ăn rong nho Umibudo mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe chúng ta

Tuyệt vời hơn, bạn có thể làm món salad với rong biển Umibudo. Để chuẩn bị phần salad cho 2 người ăn thì bạn hãy chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

Nguyên liệu:

Umibudo (Thích ăn nhiều rong biển thì bạn cho nhiều)

1 hộp cá ngừ

Rau xà lách (đủ cho 2 người ăn)

1 quả cà chua thái lát

1 quả bơ

2 nhánh hành lá

Bạn hãy chọn 1 loại nước sốt làm chủ đạo, trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau, sau đó thưởng thức ngay nhé!

Dùng rrong nho Umibudo làm salad rất ngon

Có thể nói Umibudo là một trong những loại rong biển tuyệt vời nhất tốt cho sức khỏe và làn da, nên khi có cơ hội thì mọi người nhất định hãy thử. Một khi mà được đến thăm Okinawa Nhật Bản thì hãy thưởng thức ngay món rong nho biển, bởi đây là một trong những đặc sản địa phương nổi tiếng của vùng này. Hy vọng qua những thông tin trên đây, đã giúp bạn hiểu được tất cả về rong nho biển để tìm mua, sử dụng và tận dụng hết được những lợi ích từ loại siêu thực phẩm này mang lại.