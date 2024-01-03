Tạm giữ khẩn cấp đối tượng đột nhập vào nhà, hiếp dâm cụ bà 84 tuổi

Đời sống 03/01/2024 19:25

Trong lúc đang nằm ngủ, một cụ bà 84 tuổi đã bị nghi phạm N.V.T đột nhập vào nhà khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet,ngày 3/1, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa bắt giữ N.V.T (SN 1988, trú tại thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 4h30 cùng ngày, bà N.T.R (SN 1940), trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động đang ngủ trong nhà thì bị đối tượng N.V.T, đột nhập vào, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tạm giữ khẩn cấp đối tượng đột nhập vào nhà, hiếp dâm cụ bà 84 tuổi - Ảnh 1
Nghi phạm N.V.T tại cơ quan công an. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đại diện gia đình người bị hại và người chứng kiến tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Đồng thời, công an triệu tập đối tượng N.V.T ( để điều tra, xác minh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng N.V.T ( thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bà R.

Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Truy tìm khoảng 10 thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi, đuổi đánh nhân viên bán hàng

Hà Nội: Truy tìm khoảng 10 thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi, đuổi đánh nhân viên bán hàng

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang truy tìm nhóm thanh thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi trên đường Trần Đại Nghĩa cướp tiền, đuổi đánh nhân viên.

Xem thêm
Từ khóa:   tin đời sống tin nóng tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 4 giờ 58 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu