Trong lúc đang nằm ngủ, một cụ bà 84 tuổi đã bị nghi phạm N.V.T đột nhập vào nhà khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet,ngày 3/1, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa bắt giữ N.V.T (SN 1988, trú tại thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 4h30 cùng ngày, bà N.T.R (SN 1940), trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động đang ngủ trong nhà thì bị đối tượng N.V.T, đột nhập vào, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nghi phạm N.V.T tại cơ quan công an. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đại diện gia đình người bị hại và người chứng kiến tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Đồng thời, công an triệu tập đối tượng N.V.T ( để điều tra, xác minh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng N.V.T ( thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bà R.

Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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