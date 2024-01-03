Chính thức khởi tố, bắt giam cựu trung úy giết người tình rồi vứt xác xuống sông ở Miền Tây

Xã hội 03/01/2024 18:55

Do mâu thuẫn tình cảm, N.M.T. đã ra tay xác hại chị H. trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó chở thi thể đến cầu Hàm Luông, tỉnh Bến Tre vứt xác xuống sông.

 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với N.M.T. (SN 1995, trú thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, T. là trinh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, mang cấp hàm trung úy sĩ quan chuyên nghiệp. Thông đã sát hại cô gái N.T.H rồi phi tang xuống sông Hàm Luông (thuộc địa bàn xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Chính thức khởi tố, bắt giam cựu trung úy giết người tình rồi vứt xác xuống sông ở Miền Tây - Ảnh 1
khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với N.M.T. (SN 1995, trú thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, ngày 29-12-2023, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể trong bao ni lông dạt vào bãi bồi ven sông Hàm Luông, khu vực thuộc xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm "giết người" nên đã khởi tố vụ án, nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra và thu thập, củng cố chứng cứ.

Đến ngày 31-12-2023, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Tiến hành xác minh nhân thân và các mối quan hệ của nạn nhân, kết hợp các biện pháp rà soát, sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Thông đã khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên giết nạn nhân trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó chở thi thể đến cầu Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) vứt xác xuống sông phi tang.

Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ. Sau 72 giờ điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm N.M.T.

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Hiện, Ngô Minh Thông bị Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

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