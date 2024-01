Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 2/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang làm rõ vụ người phụ nữ bị giết, xác bị phi tang.

Theo Công an Bến Tre, ngày 29/12/2023, người dân gọi điện báo công an có một thi thể ở bờ sông Hàm Luông (xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre).