Cựu CSĐT bắt cóc bé trai, đòi 15 tỷ tiền chuộc ở Hà Nội, nhận mức án 20 năm tù, liên tục đổ lỗi 'vì túng quẫn'

Xã hội 29/12/2023 11:57

Sáng 29/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, cựu CGST Công an tỉnh Vĩnh Phúc) 20 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo thông tin từ VCT News, Nguyễn Đức Trung là người bắt cóc bé trai 7 tuổi, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc, tại khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) vào tối 14/8.

Tại phần thủ tục, HĐXX cho biết gia đình bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt do bận việc.

Trước bục khai báo, Trung cho biết, do đầu tư tiền ảo nên vay nợ khoảng 6-7 tỷ đồng. Bị thúc ép trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ngày 13/8, Trung đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi tới Hà Nội, Trung không trộm cắp được gì nên quay về nhà. 

Sáng hôm sau, Trung tiếp tục quay lại Hà Nội nhưng vẫn không trộm được gì nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Để thực hiện hành vi, bị cáo ra chợ ở quận Long Biên mua găng tay, dây thun...

Cựu CSĐT bắt cóc bé trai, đòi 15 tỷ tiền chuộc ở Hà Nội, nhận mức án 20 năm tù, liên tục đổ lỗi 'vì túng quẫn' - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Đức Trung tại toà - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Chiều cùng ngày, khi quay trở lại khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), bị cáo gặp bé trai N.H.P. (7 tuổi) đang đạp xe tại tuyến đường nội khu. "Bị cáo mở cửa ô tô, hỏi cháu bé "nhà anh Tuấn ở đâu" để đánh lạc hướng. Khi cháu bé dừng xe, bị cáo kéo cháu lên xe và trói tay nhằm bắt cóc", Trung thuật lại.

Sau khi bắt cóc được cháu bé, bị cáo hỏi về hoàn cảnh kinh tế gia đình và số điện thoại của người thân thì cháu P. đọc số điện thoại của mẹ. Khi liên hệ với chị H. (mẹ cháu P.), Trung thông báo cháu P. bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng.

Đồng thời, bị cáo dặn chị H. không được báo công an, nếu không sẽ không gặp lại được con. 

Dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, quá trình khai báo, Trung liên tục “đổ lỗi” cho việc bị đòi nợ nhiều nên túng quẫn làm liều. Thấy vậy, HĐXX truy vấn: “Giả sử con bị cáo cũng bị bắt cóc như này, bị cáo nghĩ thế nào”. Bị cáo Trung nói: “Do bị cáo túng quẫn. Bị cáo rất hối hận”.

“Bị cáo là công an, bị cáo nghĩ xem dư luận người ta phẫn uất như nào?”, HĐXX truy vấn tiếp. “Bị cáo biết việc làm của mình ảnh hưởng đến hình ảnh của người công an nhân dân”.

Sau đó, bị cáo Trung xin được gửi lời xin lỗi tới bị hại: “Do gia đình chị H xin vắng mặt, qua cơ quan truyền thông, bị cáo xin được gửi lời xin lỗi tới cháu P, gia đình chị H vì đã làm ảnh hưởng tâm lý của cháu. Hành vi của bị cáo là sai rồi, bị cáo mong được tha thứ”.

Cựu CSĐT bắt cóc bé trai, đòi 15 tỷ tiền chuộc ở Hà Nội, nhận mức án 20 năm tù, liên tục đổ lỗi 'vì túng quẫn' - Ảnh 2
Cháu bé được cơ quan cảnh sát trao tận tay bố mẹ - Ảnh: Dân Trí

Phát biểu quan điểm luận tội với bị cáo, đại diện VKS cho rằng bản thân bị cáo Trung là chiến sỹ công an nhân dân, đáng lẽ Trung phải hết lòng phục vụ nhân dân nhưng vì mải chơi, ăn chơi đua đòi, vì một phút bốc đồng, Trung đã gây ra hành vi bắt cóc cháu P.

Hành vi của bị cáo gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, sau hành vi này, có đến 4, 5 vụ bắt cóc trẻ em đã xảy ra, có vụ nạn nhân bị chết. Từ nhận định nêu trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 18 – 19 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Nói lời sau cùng, bị cáo Trung tiếp tục gửi lời xin lỗi tới cháu P và gia đình cháu, đồng thời xin lỗi các cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Vĩnh Phúc. “Trong thời gian bị cáo bị tạm giam, ngày nào bị cáo cũng nhận thức và ăn năn hối cải về hành vi của bị cáo. Kính mong HĐXX tạo điều kiện, xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình và xã hội”, bị cáo Trung nói.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định có đủ căn cứ khẳng định bị cáo phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 20 năm tù.

Bởi theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân…

Tin mới vụ cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi, tống tiền 15 tỷ đồng ở Hà Nội

Tin mới vụ cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai 7 tuổi, tống tiền 15 tỷ đồng ở Hà Nội

Đối tượng là cựu cán bộ Đội tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Do vay mượn và nợ nần nhiều người, bị thúc ép trả nợ, bị can nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc.

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