Đối tượng là cựu cán bộ Đội tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Do vay mượn và nợ nần nhiều người, bị thúc ép trả nợ, bị can nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc.