Thông tin được cấp báo về Công an huyện Gia Lâm và Công an thành phố Hà Nội. Tại hiện trường, cơ quan chức năng theo chỉ dẫn của người dân đã tìm thấy một phần cơ thể người được bọc trong túi ni lông.

Khu vực người dân phát hiện 1 phần thi thể - Ảnh: Lao Động

Khi khai quật khu vực này, công an tìm thấy phần thân người tử vong. Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân là nữ giới, độ tuổi khá trẻ. Các dấu vết còn lại trên cơ thể cô gái này cho thấy đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân bị đâm bằng vật sắc, nhọn dẫn tới mất máu cấp và tử vong. Nghi phạm sau đó đã phân thi thể đưa ra khu vực sông Hồng.

Như vậy, hiện trường tìm thấy nạn nhân chỉ là nơi nghi phạm phi tang, che giấu hành vi phạm tội. Hiện trường chính xảy ra vụ án là một nơi khác.

Cơ quan công an cũng xác định, nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng 3 ngày, cơ thể đang ở giai đoạn phân hủy mạnh. Chính vì thế các công tác nhận diện cơ bản đã không thể thực hiện được. Lực lượng khám nghiệm đã thu giữ nhiều dấu vết sinh học để trưng cầu giám định.

Có lẽ từ rất lâu, tại Hà Nôi mới xảy ra một vụ án có tính chất mức độ nghiệm trọng tới vậy. Do đó, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Gia Lâm đã ráo riết vào cuộc. Chỉ ít giờ sau, thông báo tìm tung tích nạn nhân được Công an Hà Nội gửi tới 63 tỉnh thành. Tuy vậy, kết quả là con số 0 trong chĩnh.

Việc tìm tung tích nạn nhân là điều rất quan trọng, nó sẽ quyết định các phương án điều tra, tìm ra hung thủ gây án.

Quá trình giám định, công an cuối cùng xác nhận, nạn nhân tên là HYN (17 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội). Từ đây, công tác điều tra đã định hình được hướng đi mới.

Theo gia đình nạn nhân, YN ra khỏi nhà từ ngày 10/10/2023, kể từ đó cô gái không quay về nữa. Mọi liên lạc với N cũng bị "cắt đứt". Gia đình không nắm được bất cứ thông tin gì.

Các trinh sát biết được, YN có nhiều mối quan hệ bạn bè, tuy nhiên những người này cũng chẳng biết cô gái ấy đi đâu, làm gì và với ai.

Nhiều tổ công tác được tung đi khắp địa bàn Hà Nội, chủ yếu tập trung xung quanh huyện Gia Lâm và Long Biên. Các anh dò từng cung đường, gặp gỡ khai thác thông tin với nhiều người dân nhằm tìm ra manh mối. Tại một khu đô thị lớn ở xã Đặng Xá (Gia Lâm), các trinh sát trong khi dò camera an ninh đã phát hiện hình anh YN xuất hiện tại sản khu chung cư cao cấp vào tối 10/10.

Qua đoạn băng được ghi lại, YN đi sau một nam thanh niên lạ mặt, tạm thời chưa thể xác định được dan tính. Khi YN lên phòng cùng với thanh niên kia thì không thấy cô quay trở ra.

Một lúc sau, từ căn hộ khả nghi, xuất hiện một người đàn ông khác đến. Người này cùng nam thanh niên trước đó khênh một thùng xốp to, có vẻ rất nặng xuống sảnh rồi để vào cốp sau chiếc xe ta xi.

Chiếc xe này di chuyển lòng vòng rồi đỗ tại ven đê có lối xuống sông Hồng, trùng hợp với khu vực thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Tới lúc này, với những chứng cứ thu thập được, Công an Hà Nội nhận định YN nhiều khả năng bị sát hại tại khu chung cư ở Đặng Xá. Hung thủ sau đó có thể đã phân thi thể nạn nhân ra, cho vào thùng xốp để phi tang.

Mặc dù xác định được địa điểm gây án, thế nhưng danh tính nghi phạm vẫn là một điều bí ẩn.

Lúc này, công tác rà soát các mối quan hệ của nạn nhân được triển khai đồng bộ. Các trinh sát phát hiện, sau ngày 10/10 đến khi thi thể YN được tìm thấy, tại khu vực hiện trường xuất hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện lạ. Người này đi xe máy hiệu Yamaha, thường xuyên nhìn ngó về khu bãi sông nhưng "tìm gì đó".

Điều trùng hợp là, nhận dạng của người thanh niên kỳ lạ này khớp với kẻ đã đưa YN lên căn hộ chung cư vào tối xảy ra vụ án. Tiến hành xác minh, Công an tìm thấy chiếc xe máy có biển kiểm soát tỉnh Thái Bình để dưới hầm chung cư.

Từ đây, danh tính nghi phạm đã dần lộ diện.

Theo báo Lao Động, thủ phạm - Tạ Duy Khanh (38 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) khiến dư luận phẫn uất khi ra tay tàn độc với cô gái trẻ, còn biết bao hoài bão, hy vọng.

Chân dung kẻ thủ ác Tạ Duy Khanh - Ảnh: Dân Trí

Ngày 10/10, Khanh hẹn N đến nhà ở khu Đô thị Vinhome Oceanpark. Lúc này, tại phòng khách, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khanh đã dùng dao nhọn đâm N nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Bị can đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần, để trong thùng xốp, dùng băng dính dán kín lại.

Sau đó, Khanh gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê 1 xe taxi Long Biên do anh L.N.T (lái xe hãng Taxi Long Biên) chở Khanh mang theo thùng xốp (bên trong dựng thi thể chị N) đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao thì Khanh bảo anh T dừng xe và nhờ anh T bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp ở tại bậc lên xuống. Sau khi anh T lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N xuống sông Hồng để phi tang.

Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng. Sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể chị N, Khanh đã liên hệ với tài xế quay lại đón đưa về chung cư.

Ngay sau khi về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda AirBlade, biển kiểm soát: 17B7- 342.63 đi đến cầu Thanh Trì vứt 2 chiếc điện thoại của chị N xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của nạn nhân ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội (cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc túi xách, dép trên).

Đến chiều 12/10, do lo sợ thi thể chị N bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội mua 125.000 đồng tiền xi măng phủ lên phía trên nơi giấu thi thể N.

Chiều 13/10, khi biết được thông tin Cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N, Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình.

Đến khoảng 23h00 ngày 14/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh dùng dao tự thương, các lực lượng chức năng đã đưa đối tượng cấp cứu.

Trưa 3 ngày trước (13/10), Tổng đài Cảnh sát 113 nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Căn cứ kết quả điều tra cùng chứng cứ thu thập được, công an xác định nạn nhân là chị H.Y.N bị đối tượng giết và phân xác để phi tang. Đến 23h ngày 14/10, cảnh sát phát hiện, bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê Kiến Xương, Thái Bình) khi anh ta đang trốn tại nhà người thân.

Chân dung cô gái trẻ xấu số - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Khi công an ập vào nhà bắt giữ, lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục nhưng Khanh vẫn dùng dao cắt cổ nhằm tự sát bất thành. Ngay sau đó, Khanh được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Thái Bình.

Anh Trần Mạnh Đạt (trú phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) - người phát hiện các phần thi thể nạn nhân - cho biết trưa 13.10, vợ chồng anh đi đánh cá thì thấy một phần thi thể người nổi lên mặt nước, cách bờ chừng 30 m.

Ngay sau đó, họ cùng một người đánh cá khác tiếp tục phát hiện thêm các bộ phận cơ thể người quanh khu vực đó. Nghĩ rằng đây là vụ án án mạng, anh Đạt lập tức gọi điện thoại cho Cảnh sát 113.

Theo nhân chứng, một trong các phần thi thể đã bị đổ xi măng. Đến tối cùng ngày, các phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy đầy đủ và chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.