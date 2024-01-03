Trung úy sát hại người tình ném xác xuống sông phi tang: Đã có vợ con, bị tước danh hiệu Công an nhân dân

Xã hội 03/01/2024 09:51

Hiện, Ngô Minh Thông bị Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 3/1, Công an Tiền Giang quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân trung úy Ngô Minh Thông, Công an thị xã Cai Lậy, nghi phạm sát hại người tình phi tang xác.

Hiện, Ngô Minh Thông bị Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Trung úy sát hại người tình ném xác xuống sông phi tang: Đã có vợ con, bị tước danh hiệu Công an nhân dân - Ảnh 1
Ngô Minh Thông - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ Thanh Niên, vào ngày 2/1/2024, đại diện lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác nhận đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang điều tra nghi án một trung úy công an giết người tình vứt xác xuống sông Hàm Luông. Vụ việc liên quan đến tử thi bị trói tay là chị N.T.H (28 tuổi, ngụ khu phố 2, TX.Cai Lậy, Tiền Giang) được phát hiện đang trôi dạt trên sông Hàm Luông (Bến Tre).

Trước đó, vào lúc 9 giờ 45 ngày 29/12/2023, người dân địa phương phát hiện thi thể chị N.T.H đựng trong 1 bao tải trôi dạt trên sông Hàm Luông, đoạn ngang địa bàn ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre). Tại thời điểm được phát hiện, thi thể mặc quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài mang áo khoác len màu nâu tay dài.

Trung úy sát hại người tình ném xác xuống sông phi tang: Đã có vợ con, bị tước danh hiệu Công an nhân dân - Ảnh 2
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: PLO

Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định, chị N.T.H. bị sát hại là do mâu thuẫn tình ái; hung thủ giết nạn nhân tại địa bàn TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) rồi mang thi thể qua địa bàn tỉnh Bến Tre phi tang.

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Nghi phạm khai do có mâu thuẫn tình cảm nên đã giết người phụ nữ trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, nghi phạm mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

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