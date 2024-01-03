Tìm người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên bãi cỏ ở TPHCM

Xã hội 03/01/2024 18:38

Bé trai sơ sinh được tìm thấy vào ngày 31/12/2023 trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình). Khi người dân phát hiện, bé bị bỏ trong một túi xách du lịch màu xanh đặt tại bãi cỏ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 3/1, UBND phường 15, quận Tân Bình phát thông báo tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi cỏ trên địa bàn.

Trước đó khoảng 5h15 ngày 31/12/2023, một số người dân trong lúc đi trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) phát hiện một túi xách du lịch màu xanh đặt tại bãi cỏ. Khi kiểm tra, họ phát hiện bên trong túi xách là bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi nên trình báo lực lượng chức năng.

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Bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bãi cỏ ở Tân Bình. Ảnh: Báo Dân Trí

Theo UBND phường 15, bé trai nặng 3kg. Lúc phát hiện, cháu bé được quấn trong chiếc khăn màu đỏ, bao tay màu trắng, đội nón màu trắng, mặc đồ màu xanh.

Theo báo Thanh Niên, UBND P.15 (Q.Tân Bình) thông báo trẻ sơ sinh bị bỏ rơi với các đặc điểm nhận dạng như trên để ai là cha, mẹ ruột của trẻ, liên hệ UBND P.15 (Q.Tân Bình) địa chỉ số 822 Trường Chinh (P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) làm thủ tục nhận lại trẻ.

Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không tìm thấy cha, mẹ ruột của trẻ, UBND P.15 (Q.Tân Bình) sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho trẻ theo quy định của pháp luật.

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UBND P.15 (Q.Tân Bình) thông báo tìm người thân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trong thời gian thông báo, nếu ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu thì báo về UBND P.15 (Q.Tân Bình) theo số điện thoại 028.38153.052 để giải quyết.

Cũng theo báo Dân Trí ngày 3/1, lãnh đạo huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Sơn Hội hỗ trợ, chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực bìa rừng keo trên địa bàn.

Tìm người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên bãi cỏ ở TPHCM - Ảnh 3
Bé sơ sinh được người dân tìm thấy ở thôn Tân Thành (xã Sơn Hội). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân thôn Tân Thành (xã Sơn Hội) đi làm về thì nghe tiếng khóc của trẻ em, đến nơi phát hiện bé gái sơ sinh được quấn trong khăn màu đỏ. Phía trong lớp khăn, cơ thể cháu bị kiến cắn nhiều nơi gây tổn thương da. Nhận được tin báo, công an xã đến đưa cháu về Trung tâm y tế huyện Sơn Hòa chăm sóc.

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