Hà Nội: Truy tìm khoảng 10 thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi, đuổi đánh nhân viên bán hàng

Đời sống 03/01/2024 19:24

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang truy tìm nhóm thanh thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi trên đường Trần Đại Nghĩa cướp tiền, đuổi đánh nhân viên.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, ngày 3/1, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang truy tìm nhóm thanh thiếu niên có hành vi xông vào một cửa hàng tiện lợi trên phố Trần Đại Nghĩa (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cướp tài sản, đuổi đánh nhân viên bán hàng.

Hà Nội: Truy tìm khoảng 10 thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi, đuổi đánh nhân viên bán hàng - Ảnh 1
Nhóm thanh thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sự việc xảy ra vào rạng sáng 31/12/2023, lúc này một nhóm thanh thiếu niên bịt khẩu trang kín mít, xông vào một cửa hàng tiện lợi.

Theo thông tin từ Dân Trí, nhóm này dùng ghế nhựa, kéo để tấn công nhân viên khiến người này bị thương nhẹ. Trong lúc hỗn loạn, một số đối tượng đã có hành vi cướp đồ ăn trong quán tuy nhiên sau đó đã trả lại.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Đồng Tâm phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Hà Nội: Truy tìm khoảng 10 thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi, đuổi đánh nhân viên bán hàng - Ảnh 2
Một số đối tượng tranh thủ lúc hỗn loạn đã trộm cướp tài sản - Ảnh: Dân Trí

"Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận đang truy tìm nhóm cướp này. Thông tin cụ thể chúng tôi sẽ thông báo lại sau", vị lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng nói.

Chính thức khởi tố, bắt giam cựu trung úy giết người tình rồi vứt xác xuống sông ở Miền Tây

Chính thức khởi tố, bắt giam cựu trung úy giết người tình rồi vứt xác xuống sông ở Miền Tây

Do mâu thuẫn tình cảm, N.M.T. đã ra tay xác hại chị H. trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó chở thi thể đến cầu Hàm Luông, tỉnh Bến Tre vứt xác xuống sông.

Xem thêm
Từ khóa:   tin đời sống tin nóng tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu