Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang truy tìm nhóm thanh thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi trên đường Trần Đại Nghĩa cướp tiền, đuổi đánh nhân viên.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, ngày 3/1, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang truy tìm nhóm thanh thiếu niên có hành vi xông vào một cửa hàng tiện lợi trên phố Trần Đại Nghĩa (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cướp tài sản, đuổi đánh nhân viên bán hàng.

Nhóm thanh thiếu niên cướp cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sự việc xảy ra vào rạng sáng 31/12/2023, lúc này một nhóm thanh thiếu niên bịt khẩu trang kín mít, xông vào một cửa hàng tiện lợi.

Theo thông tin từ Dân Trí, nhóm này dùng ghế nhựa, kéo để tấn công nhân viên khiến người này bị thương nhẹ. Trong lúc hỗn loạn, một số đối tượng đã có hành vi cướp đồ ăn trong quán tuy nhiên sau đó đã trả lại.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Đồng Tâm phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Một số đối tượng tranh thủ lúc hỗn loạn đã trộm cướp tài sản - Ảnh: Dân Trí

"Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận đang truy tìm nhóm cướp này. Thông tin cụ thể chúng tôi sẽ thông báo lại sau", vị lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng nói.

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