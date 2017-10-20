Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ trên taxi: 'Tôi tới xem thì em bé đã lòi nửa người ra ngoài'

Câu chuyện anh tài xế đỡ đẻ thành công trên xe taxi khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Hầu hết đều dành lời khen tặng cho hành động đẹp này.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện khá hy hữu về một nam tài xế taxi đỡ đẻ cho sản phụ trên chính chiếc xe của mình. Cụ thể, tài khoản này chia sẻ, thai phụ chuyển dạ chuẩn bị sinh con nhưng người thân lại không có bên cạnh nên gọi taxi đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi vừa đến cổng bệnh viện, sản phụ đau quá không thể "nhịn" nữa nên đã sinh con ngay trên xe.

Đi cùng với bài đăng là hình ảnh anh tài xế đang tươi cười bế em bé sơ sinh trên tay, bên cạnh là sản phụ và các y bác sĩ.

Sự việc trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều dành nhiều lời khen ngợi đến "bà đỡ" bất đắc dĩ và chúc hai mẹ con sản phụ mạnh khỏe, bình an.

Trao đổi với PV Khám Phá, nam tài xế taxi cho biết mình tên Đại (33 tuổi), hiện đang làm việc trên địa bàn huyện Hải Hậu, TP. Nam Định.

Anh kể, sự việc đã xảy ra cách đây mấy ngày. Khoảng hơn 4 giờ chiều hôm đó, người chồng gọi điện cho tài xế taxi đến nhà chở vợ đi đẻ, vì anh đang làm việc ở Hà Nội không về kịp. Nhà sản phụ ở xóm 15, xã Thịnh Đại, Hải Hậu (Nam Định).

Khi đến nơi, thai phụ đau dữ dội nên vội vàng lên taxi đến bệnh viện cùng một vài vật dụng cá nhân. Khi xe chạy tới cổng viện, thai phụ nói mình không thể chịu được nữa. Nam tài xế liền dừng xe, ra ghế sau xem thì em bé đã lòi nửa người ra ngoài.

Sản phụ sinh xong, anh Đại vội vàng gọi bác sĩ và y tá tới. Các y bác sĩ tiến hành cắt dây rốn rồi đưa hai mẹ con vào trong viện. Đó là một bé gái xinh xắn, khỏe mạnh.Mọi người xúm vào xem và tỏ ra vô cùng thích thú khiến anh tài xế "ngượng chín mặt".

"Hành động của tôi cũng là bình thường thôi, tôi nghĩ rằng nếu là người khác trong tình huống này cũng sẽ hành động như tôi", nam tài xế chia sẻ.

Anh cũng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống trớ trêu này. Dù cảm thấy vui vì đã giúp đỡ được mẹ con sản phụ nhưng anh cũng thấy rất ngại vì nhiều người biết tới.

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