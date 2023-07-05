Tài xế bị phạt hành chính, tước giấy phép lái xe khi cho 20 học sinh ngồi ở thùng xe tải

Đời sống 05/07/2023 12:05

Tài xế tên Lại Quang Mừng bị phạt hành chính 900.000 đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng khi cho 20 học sinh ngồi sau thùng xe tải.

Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, ngày 5/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Cẩm Phả nói ông Mừng cho nhóm học sinh đi nhờ, không phải là chở thuê. Tuy nhiên, lái xe vẫn vi phạm Nghị định 100/2019/NĐ-CP. 

Tài xế bị phạt hành chính, tước giấy phép lái xe khi cho 20 học sinh ngồi ở thùng xe tải - Ảnh 1
Ông Mừng cho nhóm học sinh lên thùng xe đi nhờ - Ảnh: VnExpress 

Theo kết quả xác minh, khoảng 13h ngày 1/7, ông Mừng, 50 tuổi, ở phường Thủy Sơn, thành phố Cẩm Phả đang điều khiển xe tải trên đường bao biển thì thấy một nhóm học sinh đang đứng giữa trời nắng. Khi hai người lớn đi cùng các cháu vẫy xe xin đi nhờ, ông Mừng cho khoảng 20 học sinh lên thùng xe. 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Nông Nghiệp, trước đó, trên mạng xã hội Người Quảng Ninh đăng tải một video phản ánh xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-285.00 thực hiện hành vi chở các cháu học sinh trên thùng xe tại tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, thuộc phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. 

Tài xế bị phạt hành chính, tước giấy phép lái xe khi cho 20 học sinh ngồi ở thùng xe tải - Ảnh 2
Hình ảnh người tài xế cho các em học sinh lên thùng xe - Ảnh: Nông Nghiệp 

Sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo Đội CSGT-TT kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. 

Tài xế Lại Quang M. khi được mời lên làm việc đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. 

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