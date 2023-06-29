Hành trình 3 năm gian nan tìm lại gương mặt xinh xắn cho bé gái có khối u hắc tố khổng lồ

Đời sống 29/06/2023 10:19

Chị N.T.H (Ninh Thuận) là mẹ của bé gái, không bao giờ nghĩ rằng khối u trên mặt con mình sẽ được loại bỏ triệt để. Hành trình dài 3 năm, trải qua 3 lần phẫu thuật, bé đã có lại gương mặt xinh xắn như bao người.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Nhân Dân, bé H.Y chào đời đã mang trên mình khối u hắc tố (Nơvi hắc tố) khổng lồ rất hiếm gặp, chiếm gần hết 1 nửa khuôn mặt. Từ khi 1 tháng tuổi, gia đình đã đưa bé đi khám ở khắp nơi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu… Các bác sĩ chỉ dám hứa hẹn với gia đình khi con lớn, ít nhất phải 12 tuổi, thậm chí là đến 18 tuổi mới có thể phẫu thuật được.

Vì mảng bớt đen "khổng lồ" trên mặt, các bạn đều xa lánh, không ai muốn chơi cùng cháu bé. Năm 2021, gia đình đưa cháu đến Khoa Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Hành trình 3 năm gian nan tìm lại gương mặt xinh xắn cho bé gái có khối u hắc tố khổng lồ - Ảnh 1
Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật cho bé H.Y - Ảnh: Nhân Dân 
Sau khi hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ xác định tình trạng bệnh của bé H.Y là một trường hợp khá phức tạp, có khối u hắc tố khổng lồ chiếm 7 đơn vị giải phẫu tại vùng đầu và mặt là: da đầu, 3/4 trán, thái dương, mi mắt trên, mi mắt dưới, cung mày và má. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và tương lai của bé, do đó các bác sĩ đã lên kế hoạch phẫu thuật kỹ lưỡng theo lộ trình phù hợp nhằm đem lại hiệu quả phục hồi cấu trúc, chức năng và thẩm mỹ tốt nhất. 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Công An Nhân Dân, hiện tại, sau 3 lần phẫu thuật, toàn bộ phần u hắc tố trên mặt bé H.Y đã được cắt bỏ, vùng mắt và cung mày 2 bên cân đối, không trễ mi, quá trình phẫu thuật đã gần hoàn thiện, trẻ tự tin hơn với diện mạo mới của mình.

Dự kiến, trong thời gian tới, bé H.Y sẽ được ghép mỡ Coleman ở vùng da trán để tạo sự mềm mại và sửa chữa sẹo thẩm mỹ.

Hành trình 3 năm gian nan tìm lại gương mặt xinh xắn cho bé gái có khối u hắc tố khổng lồ - Ảnh 2
Bé H.Y trước và sau khi phẫu thuật - Ảnh: Nhân Dân

Theo BS Đặng Hoàng Thơm – Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình, u hắc tố (Nơvi hắc tố) bẩm sinh là bệnh lý khá phổ biến với khoảng 1% trẻ sơ sinh, tuy nhiên u hắc tố khổng lồ lại rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/500.000 trẻ sinh ra sống. Khối u hắc tố được gọi là khổng lồ khi diện tích vùng tổn thương lớn hơn 20cm hoặc nhiều hơn 1 đơn vị giải phẫu ở da đối với người lớn và kích thước lớn hơn lòng bàn tay đối với trẻ em.

Dựa vào một số triệu chứng lâm sàng có thể chẩn đoán xác định bệnh: Xuất hiện ngay sau sinh khối màu đen hoặc nâu sậm trên da, màu sắc đồng nhất, kích thước phát triển tỷ lệ với sự tăng kích thước cơ thể, có thể nổi gồ trên da hoặc không, thường kèm lông mọc trên bề mặt, ranh giới rõ ràng. Bệnh có thể xuất hiện đơn thuần hoặc kết hợp bệnh lý khác. Nguy cơ chuyển thành ác tính khá cao, chiếm khoảng 6,3%.

Phẫu thuật loại bỏ u hắc tố khổng lồ cần được thực hiện càng sớm càng tốt (trước 3-5 tuổi), nếu có dấu hiệu ung thư hoá như loét, chảy máu, thay đổi nhanh màu sắc – kích thước, xâm lấn xung quanh,…thì cần phải phẫu thuật ngay.

Tuy nhiên, u hắc tố khổng lồ rất khó để loại bỏ toàn bộ chỉ trong 1 lần phẫu thuật mà cần thực hiện nhiều lần, đồng thời kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau (cắt thu dần, ghép da, vạt da, giãn da,..) tuỳ theo đặc điểm, vị trí của khối.

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