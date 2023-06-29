Nén nỗi đau mất mẹ vì TNGT, nam sinh tại Nam Định vững chí thi tốt THPT quốc gia

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin này, lãnh đạo điểm thi cũng đã cử giáo viên trực tiếp đưa em Thiêm về nhà để thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Đồng thời, thầy cô cũng động viên tinh thần để cho em không bị sốc và đủ nghị lực vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Giao Thông, thầy Vũ Văn Hào - Phó Hiệu trưởng Trường THPT B Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, em Trần Duy Thiêm, học sinh lớp 12A2 của trường, sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn vào ngày 28/6, thì nhận được hung tin mẹ vừa qua đời do TNGT.

Theo thầy Hào, quy định của Bộ GD&ĐT đã nêu rõ, thí sinh sau khi thi hết một môn thi nhưng vì lý do đặc biệt nào đó mà không thi tiếp các môn còn lại thì vẫn có thể xét đặc cách tốt nghiệp THPT, chứ không đặc cách đỗ đại học. Do đó, nhà trường trước mắt vẫn tiếp tục động viên tinh thần để em đi thi.

Thầy Hào cho biết Thiêm là một học sinh ngoan, có tinh thần ham học hỏi, hòa đồng với bạn bè và kết quả học tập tốt năm lớp 12 của năm học 2022 - 2023 với điểm tổng kết khá cao. Do đó, nhà trường cũng đã động viên gia đình tạo điều kiện để Thiêm tiếp tục cố gắng, biến nỗi đau thành hành động bằng chính kết quả thi của mình.

Trong giờ làm bài thi, các giám thị quan sát biểu hiện tâm lý của em Thiêm. Nếu có dấu hiệu tâm lý bị ảnh hưởng bởi việc gia đình thì sẽ động viên để cháu tiếp tục làm bài theo đúng quy chế.

Thầy Vũ Đức Mạnh, Bí thư Đoàn thanh niên Trường THPT B Nghĩa Hưng cho , sau khi tan thi, thầy cùng cô Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Ngọc Bích trực tiếp đưa em Thiêm về nhà tại xã Nghĩa Hồng, cách điểm thi khoảng 4km.

Khoảng 13h chiều 28/6, thầy Mạnh tiếp tục lái xe ô tô lên tận nhà để đón Thiêm đến trường thi và dặn dò em mang theo những vật dụng cần thiết như bút, thước, compa... để dự thi môn Toán.

Thầy Vũ Đức Mạnh cũng cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình em Thiêm rất khó khăn, cả bố và mẹ cùng đi làm công nhân lao động. Thiêm là anh cả trong nhà, dưới còn 3 em nhỏ. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Hội phụ huynh chung tay để chia sẻ nỗi mất mát lớn này với gia đình em Thiêm.

Theo thông tin từ phía gia đình, vào chiều nay (29/6), ngay sau khi em Thiêm thi xong môn Tiếng Anh, gia đình mới tổ chức khâm liệm cho mẹ của em và bắt đầu lễ viếng. Đông đảo bà con, hàng xóm cũng đã có mặt tại gia đình em nhằm chia sẻ, động viên tinh thần.

Kỳ thi THPT quốc gia 2023 đã đi đến những chặn cuối - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ VTC News, nữ sinh Châu Thị Bé Hương, 18 tuổi, học sinh trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương nén nỗi đau mất cha để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Nhà Hương ở ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Tối 7/8/2020, cha của em mất. Hôm sau, nữ sinh cố kìm nén nỗi đau để đến TP Sóc Trăng (cách nhà 20 km) tham dự kỳ thi tốt nghiệp.

Ngay khi kết thúc buổi thi sáng 10/8/2020, Hương vội vã về quê đưa tang cha rồi trở lại trường tiếp tục thi môn tiếng Anh vào buổi chiều.

Ông Thạch Anh Tú (Hiệu phó Trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương) cho biết, Hương rất chăm chỉ, học lực cả năm đạt loại khá. Nhiều thầy cô, bạn bè mấy ngày qua luôn ở bên Hương để động viên, chia sẻ. Sau ba buổi thi, nữ sinh báo làm bài khá tốt. "Vì em quyết định đi thi nên trường chưa báo cáo sự việc lên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo", ông Tú nói.