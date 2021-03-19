Tại sao Unilever loại bỏ từ 'bình thường' khỏi tất cả các bao bì và quảng cáo?

“Vẻ đẹp tích cực” là một quan điểm và cũng là chiến lược từ Unilever bao gồm nhiều cam kết và hành động cải tiến đến từ các thương hiệu làm đẹp và chăm sóc cá nhân như Dove , Lifebuoy, Axe và Sunsilk.

“Vẻ đẹp tích cực” là khái niệm thúc đẩy sự bứt phá trong thiết kế, trong công thức sản phẩm của Unilever, ứng dụng các công nghệ và các sáng chế tiên tiến trên thế giới để mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho con người, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mới mẻ và hợp với xu thế thời đại.

Quyết định loại bỏ từ “bình thường” khỏi các bao bì và chiến dịch quảng cáo là một trong nhiều động thái mà Unilever đang thực hiện để chấm dứt những quan điểm về sự “bình thường” mang tính lỗi thời và mở ra một quan điểm mới về vẻ đẹp tích cực và hài hòa hơn.

Ông Sunny Jain, Chủ tịch Ngành hàng Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân từ Unilever cho biết: “Với một tỷ người sử dụng các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân của chúng tôi mỗi ngày, lớn hơn thế nữa là số người nhìn thấy các quảng cáo của chúng tôi, các nhãn hàng có thể tạo nên sự thay đổi cho cuộc sống của mọi người. Vì vậy, chúng tôi cam kết đấu tranh chống lại những định kiến, quan niệm sai lầm và định hình một khái niệm về vẻ đẹp hài hòa và rộng lớn hơn”.

“Unilever hiểu rằng việc loại bỏ từ “bình thường” khỏi sản phẩm và bao bì của chúng tôi không giải quyết được vấn đề này, tuy nhiên đó là một bước đi quan trọng trong một hành trình dài để hướng tới vẻ đẹp tích cực. Hành trình này không những làm giảm thiểu các tổn hại mà còn tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn cho mọi người và hành tinh này”, ông Sunny Jain cho biết thêm.

Ngoài việc loại bỏ từ “bình thường” khỏi các bao bì và quảng cáo, Unilever sẽ không chỉnh sửa hình dáng cơ thể, kích thước, tỷ lệ hoặc màu da của người mẫu trong các quảng cáo thương hiệu của mình đồng thời sẽ tăng số lượng các tư liệu quảng cáo miêu tả những nhóm người đa dạng hơn.

Trọng tâm của chiến dịch “Vẻ đẹp tích cực” chính là tham vọng giảm thiểu những tác hại tiêu cực và tạo ra nhiều giá trị tốt hơn cho con người và hành tinh. Quyết định loại bỏ từ "bình thường" khỏi bao bì và quảng cáo của Unilever chỉ là một hành động trong bộ ba cam kết mà công ty đang thực hiện để tạo ra tác động thực sự và có thể đo lường được: Tiếp cận đến 1 tỷ người mỗi năm tính đến năm 2030, cải thiện sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người, đồng thời thúc đẩy sự bình đẳng và hoà nhập; Giúp bảo vệ và tái tạo 1,5 triệu ha đất, rừng và đại dương vào năm 2030; Hưởng ứng việc cấm thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật trên toàn cầu vào năm 2023.

Các thương hiệu làm đẹp và chăm sóc cá nhân của Unilever chính là trọng tâm của những cam kết trên. Trong đó, nhiều thương hiệu có bề dày thành tích trong việc thực hiện các chương trình có tác động tích cực và tăng trưởng có mục tiêu. Nhiều thương hiệu chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cá nhân như Dove, Lifebuoy, Vaseline và Sunsilk sẽ tham gia chiến dịch “Vẻ đẹp tích cực”.

Tại Việt Nam, thông qua sức mạnh của các thương hiệu, Unilever liên tục nỗ lực trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng và các đối tác để tạo ra các tác động tích cực cho người dân và môi trường sống.

Được biết, trong hơn 10 năm qua, Unilever đã cải thiện sức khỏe, điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng cho hơn 20 triệu người dân Việt Nam, giảm một nửa tác động đến môi trường bằng việc giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao chất lượng đời sống cho hơn 50.000 hộ gia đình thông qua chương trình tài chính vi mô.

Unilever Việt Nam hiện đang nỗ lực cùng các đối tác của mình để thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập xã hội thông qua các chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái của Sunlight, Dove, Sunsilk. Tương tự như những nỗ lực trong việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cho rác thải nhựa và các hoạt động chống biến đổi khí hậu.