Nữ sinh lớp 10 bị bạn lột áo, kéo lê trên đường rồi vứt xuống ruộng

Xã hội 19/03/2021 11:22

Vì đổi áo, hai nữ sinh lớp 10 xảy ra tranh cãi rồi đánh nhau. Một em bị bạn kéo lê trên đường rồi lột áo, vứt xuống ruộng gần đấy. Nhiều học sinh đến xem nhưng không ai ngăn cản.

Theo Dân Việt, vừa quan trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip 22 giây ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 10 bị bạn lột áo, kéo lê trên đường. Nhiều bạn học xung quanh đứng xem nhưng không ai can ngăn hay giúp đỡ.

Ngày 18/3, một lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do N.T.N.A. và Đ.M.N. (cùng học khối 10 trường THPT Mỹ Đức C) có mâu thuẫn, xích mích trong việc đổi áo. 

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 Cả hai nữ sinh trong vụ việc cùng học khối 10 trường THPT Mỹ Đức C - Ảnh: Internet

Cụ thể, trước đó, N. và A. đổi áo cho nhau. Sau đó, N đã trả áo cho A. nhưng A. chưa trả áo lại cho N. Do đó, N. nói xấu A. với các bạn khác rằng A. ăn trộm chiếc áo của mình.

Sáng ngày 17/3, hai nữ sinh xảy ra xô xát trong khuôn viên trường THPT Mỹ Đức C nhưng được các bạn can ngăn nên dừng lại. Cả hai đã hẹn nhau ra ngoài để tiếp tục “nói chuyện”.

Khoảng 12h cùng ngày, hai nữ sinh gặp nhau ở khu vực đường bê tông thuộc địa bàn xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức và xảy ra tranh cãi. Sau đó, hai em lao vào xô xát, N. kéo A. trên đường rồi lột chiếc áo ngoài của bạn, ném xuống ruộng lúa gần đó.

Lúc xảy ra vụ việc, học sinh trường Mỹ Đức C đến xem rất đông và không một ai ngăn cản. Đáng chú ý, một nam sinh tên C.V.H. (lớp 12) còn dùng điện thoại quay lại (đoạn clip dài 50s) rồi đăng tải trên nhóm kín có khoảng 20 thành viên qua ứng dụng Messeger.

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 Nam sinh lớp 12 quay clip bị cơ quan chức năng mời lên làm việc - Ảnh: Báo Đất Việt

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đến 18h30 ngày 17/3, H. đã xóa video clip khỏi nhóm riêng sau khi nhà trường can thiệp, yêu cầu các học sinh không được chia sẻ video trên.

Lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức cho biết, em N. đã bỏ nhà đi và đang ở trung tâm TP. Hà Nội. Gia đình đang cố gắng động viên em trở về nhà.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

 

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