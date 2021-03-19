Cách trồng rau mầm tại nhà đơn giản, an toàn cho bữa cơm gia đình

Với cách trồng rau mầm tại nhà bằng những nguyên vật liệu dễ tìm, thời gian gieo hạt và thu hoạch ngắn, chị em có thể áp dụng ngay để gia đình mình có thêm một món rau sạch bổ dưỡng. Rau mầm rất tốt cho sức khỏe , đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.

Trong rau mầm có chứa nhiều loại vitamin, các axit amin và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với hàm lượng cao. Theo các nghiên cứu khoa học, cứ 50 gam rau mầm có hàm lượng dinh dưỡng tương đương 200 gam rau thông thường.

Đây là loại rau là có giá trị dinh dưỡng cao gấp 5 lần so với các loại rau thông thường khác. Chúng cũng là nguồn chất xơ tự nhiên, giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Bên trong rau mầm tồn tại nhiều loại men kích thích tăng trưởng, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngừa cảm cúm, giảm cholesterol trong máu. Ngoài ra, vitamin E, C trong loại rau này còn giúp làm chậm quá trình lão hoá và tăng cường sinh lực.

Đặc biệt, tất cả các loại rau mầm đều có chứa chất glucosinonates (GSL) và khi nhai trong miệng, chất này sẽ kết hợp với enzym trong nước bọt của chúng ta và biến thành chất isothiocyanates (ITC) giúp cơ thể chống lại sự phát triển tế bào ung thư. Antioxidants trong rau mầm giúp bảo vệ cơ thể tránh khỏi những hóa chất phóng xạ và độc hại từ môi trường.

Rau mầm có chứa chất giúp cơ thể chống lại sự phát triển tế bào ung thư

Rau mầm còn chứa nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe và chứa một lượng protein thực vật, rất có lợi cho chế độ ăn uống hàng ngày, thậm chí có thể thay thế cho protein từ động vật.

Có rất nhiều loại rau mầm khác nhau và mỗi loại rau mầm lại có tác dụng riêng đối với sức khỏe. Nếu giá đỗ xanh giúp bảo vệ răng miệng, chống lão hoá thì giá đỗ tương lại hỗ trợ làm giảm huyết áp; rau mầm gạo lức thì thúc đẩy quá trình lưu thông mạch máu; rau mầm lúa mạch rất tốt cho tiêu hoá; rau mầm hạt cải kích thích ăn ngon, giảm mệt mỏi; rau mầm từ lạc giúp giảm cân;…

Việc trồng rau mầm trồng không khó. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể tự làm tại nhà để phục vụ nhu cầu của gia đình, vừa đảm bảo lại luôn tươi ngon.

Việc trồng rau mầm trồng không khó

2. Cách trồng rau mầm thủ công đơn giản tại nhà

+ Hướng dẫn trồng rau mầm bằng giấy ăn

Có rất nhiều cách để tự trồng rau mầm tại nhà, chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người cách trồng rau mầm với giấy ăn vô cùng nhanh và đơn giản.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Giấy ăn. Có thể sử dụng ngay loại giấy ăn thông thường mà gia đình hay dùng.

- Khay nhựa, inox hoặc các loại xoong, nồi inox bất kỳ có thể dùng để chứa.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách thực hiện:

- Bước 1: Chọn hạt giống rau mầm và đem ngâm nước theo tỉ lệ 2 sôi : 3 lạnh. Sau đó, loại bỏ những hạt lép, sâu, nhỏ, những hạt này sẽ không nảy mầm hoặc nếu có nảy mầm thì không lớn nhanh hoặc giữa chừng thì bị chết. Tùy vào hạt giống định trồng to hay nhỏ mà thời gian ngâm khác nhau. Với hạt củ cải trắng, cải đỏ, thì nên ngâm 5 - 6 tiếng. Với hạt rau muống thì nên để 10 - 12 tiếng.

Trải giấy ăn vào khay, tưới đẫm nước bằng bình xịt rồi gieo hạt lên trên

- Bước 2: Trải giấy ăn vào khay, tưới đẫm nước bằng bình xịt rồi gieo hạt lên trên. Tưới nước thêm một lần nữa cho đẫm hạt, sau đó đem khay vào nơi có bóng tối, tránh ánh sáng để ủ. Thời gian ủ từ 1 - 3 ngày, tùy theo từng loại hạt giống.

- Bước 3: Để hạt giống có đủ lượng nước cần thiết để nảy mầm, chúng ta nên tưới nước thường xuyên 1 - 2 lần mỗi ngày. Càng lớn, rau mầm sẽ càng cần nhiều nước hơn. Mặc dù vậy, cũng không nên tưới quá nhiều vì có thể làm cho rau bị úng.

- Bước 4: Sau vài ngày ủ trong bóng tối, quan sát thấy rau bắt đầu nhú mầm, lúc này, nếu các lá mầm có màu vàng thì cũng đừng quá lo lắng. Bước tiếp theo trong quy trình trồng rau mầm là phải mang rau ra ánh sáng, màu vàng của lá mầm sẽ nhạt bớt và dần chuyển thành màu xanh, rau cũng sẽ lớn nhanh hơn nhiều. Chú ý vẫn tiếp tục tưới nước hàng ngày như cũ, sau khoảng 7 ngày là có thể tiến hành thu hoạch thành phẩm, kết thúc quá trình trồng rau mầm tại nhà.

Để hạt giống có đủ lượng nước cần thiết để nảy mầm, chúng ta nên tưới nước thường xuyên 1 - 2 lần mỗi ngày

Phương pháp trồng rau mầm thủ công này không sử dụng đất nên người trồng có thể hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng việc rau dính bùn đất, chỉ cần rửa qua nước và để ráo là có thể sử dụng được ngay.

Sau khoảng 1 tuần sẽ thu được rau mầm

+ Cách trồng rau mầm bằng phương pháp thủy canh

Trên thực tế, có rất nhiều loại rau mầm có thể áp dụng phương pháp thủy canh để trồng. Trong đó, có một số rau mầm vừa thích hợp để trồng thủy canh, vừa có giá trị dinh dưỡng cao mà chúng ta có thể kể đến như: rau mầm đậu nành, rau mầm đậu xanh, rau mầm cải,… Các loại rau mầm này thường rất dễ trồng và cho năng suất cao trong môi trường nước dinh dưỡng.

Các bước trồng rau mầm thủy canh:

Để có được những rổ rau mầm sạch, giàu chất dinh dưỡng, xanh non cho mỗi bữa cơm gia đình, khi trồng rau mầm, bạn cần thực hiện đúng theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu:

Hạt giống rau mầm và dung dịch dinh dưỡng thủy canh là 2 thứ không thể thiếu. Nên tìm đến những cơ sở chuyên phân phối giống cây trồng hoặc các cơ sở nông nghiệp uy tín để có thể mua được những sản phẩm chất lượng nhất.

Ngoài 2 nguyên liệu trên, bạn nên chuẩn bị thêm một số dụng cụ hỗ trợ trồng rau mầm thủy canh như: khay nhựa, thau hoặc chậu, thùng xốp, rổ nhựa (nếu có),…

Bước 2: Pha chế dung dịch thủy canh

Đối với dung dịch thủy canh chuyên để trồng rau mầm, tốt nhất nên pha chế chúng theo tỷ lệ được hướng dẫn trên bao bì, không nên tự ý pha chế theo ước lượng của bản thân. Nước để pha chế với dung dịch thủy canh phải đảm bảo là nước sạch và đã được khử trùng.

Bước 3: Ngâm hạt

- Sau khi pha xong dung dịch thủy canh, chúng ta sẽ tiến hành ngâm hạt.

- Hạt giống rau mầm nên được ngâm trong nước ấm từ 4 – 8 tiếng trước khi gieo theo công thức 2 sôi :3 lạnh.

Ngâm hạt giống

Bước 4: Gieo hạt

Trong quá trình gieo hạt, nên lưu ý là chỉ để dung dịch thủy canh ngập khoảng ½ hạt giống, không nên để ngập quá nhiều, cũng không nên để quá cạnh. Sau khi gieo hạt xong, để tạo độ ẩm cho hạt bạn có thể phun sương thêm 1 lớp nước cho hạt.

Sau khi thực hiện 4 bước trên, bước cuối cùng là chờ đợi. Thông thường, từ khi gieo hạt cho đến khi thời gian xuất hiện lá thật là khoảng 1 tuần.Hãy thường xuyên quan sát sự nảy mầm và lớn lên của hạt giống để có thể căn được mức độ phát triển của rau mầm nhằm thu hoạch rau vào thời điểm rau ngon nhất.

Trồng rau mầm thủy canh giúp có được những rổ rau mầm sạch, giàu chất dinh dưỡng, xanh non cho mỗi bữa cơm gia đình

+ Cách trồng rau mầm bằng máy tại nhà

Nếu việc trồng rau mầm bằng các phương pháp thủ công như trên khiến bạn phải chuẩn bị khá nhiều dụng cụ hỗ trợ nhưng năng suất không cao mà bạn thì lại muốn làm số lượng rau trong một lần để ăn dần hoặc đem cho, bán thì có thể tham khảo cách trồng rau mầm bằng máy làm giá đỗ - rau mầm dưới đây.

Ưu điểm của cách gieo rau mầm bằng máy:

- Không tốn diện tích, không phải chuẩn bị nhiều vật dụng

- Không tốn điện năng, dễ dàng sử dụng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

- Rau mầm có chất lượng dinh dưỡng và năng suất cao hơn.

Cách trồng rau mầm bằng máy tại nhà

Kỹ thuật trồng rau mầm bằng máy tại nhà:

- Bước 1: Ngâm hạt giống. Hạt giống mua về bạn nên ngâm trước ở nhiệt độ từ 35 đến 45 độ C (2 sôi : 3 lạnh) để cho hạt giống nảy mầm tốt hơn và thời gian làm rau mầm được rút ngắn.

- Bước 2: Lắp phên 1 ngửa chân lên, đặt 3 tờ giấy ăn lên phên, dùng bình xịt làm ướt.

- Bước 3: Rải đều hạt giống lên phên 1. Chú ý dùng tay rắc qua rắc lại cho đều, khoảng cách giữa các hạt tốt nhất là 1mm. Không dùng tay dàn hạt kẻo làm gẫy mầm cây. Vẩy nước cho đều làm ướt hạt giống.

- Bước 4: Lắp phên 2 lên, úp 4 chân xuống.

- Bước 5: Lắp phên 3 - khe hở song song phên 2 . Cất thanh ngang và ống định giữa đi, trồng rau mầm không cần đến chúng như trồng giá đỗ.

- Bước 6: Đặt máy trồng rau vào khu vực thoáng mát, tránh ánh sáng, dùng vòi sen hoặc bình xịt để làm ướt hạt mầm mỗi ngày 3 lần.

- Bước 7: Sau 2 ngày thì tháo phên 2 và phên 3 đi. Sau 5 - 7 ngày, kiểm tra thấy hạt mầm đã nảy và rau xanh đạt yêu cầu thì úp ngược bình xuống gõ nhẹ và gỡ lớp giấy ăn ra cắt bỏ rễ.

Chỉ với 7 bước cực kỳ đơn giản như trên là chúng ta đã có một mẻ rau mầm siêu to, đảm bảo an toàn tươi ngon, phục vụ bữa cơm gia đình.

Hy vọng với những cách trồng rau mầm mà chúng tôi vừa giới thiệu, độc giả sẽ có thêm một món ăn mới giàu dinh dưỡng, an toàn để bổ sung vào thực đơn của gia đình mình.