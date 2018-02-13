Tại sao ngày lễ tình nhân lại tặng socola và tặng socola có ý nghĩa gì?

Đời sống 13/02/2018 13:04

Tặng socola không chỉ hàm ý mang những điều ngọt ngào đến cho người mình yêu mà nó còn bao trùm nhiều ý nghĩa khác. Cùng tìm hiểu ý nghĩa của việc tặng socola trong ngày lễ tình nhân ngay bây giờ.

Một điều thường thấy vào ngày lễ tình nhân Valentine đó là các cặp đôi thường tặng socola cho nhau. Tại sao lại như vậy? Việc tặng socola có ý nghĩa gì? Dám chắc rằng khá nhiều người vẫn chưa hề biết đáp án.

Tặng socola ngày lễ tình nhân
Tặng socola ngày lễ tình nhân. Nguồn: Internet.

Socola được dùng làm quà tặng đầu tiên bởi những người Aztec và thời đó socola đơn giản chỉ là thức uống đặc biệt trong giới quý tộc. Người Aztec tin rằng socola có nguồn cuội từ tâm linh thuần khiết, từ nguồn năng lượng siêu nhiên, mãnh lực khêu gợi và cám dỗ. Chocolate được sử dụng rộng rãi như một thứ nghi lễ không thể thiếu trong các lễ đính hôn, tiệc cưới.

Một trong những slogan được dập nổi trên những miếng chocolate là "Be Mine" (Hãy là của anh/em). Nếm một miếng chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị chát đắng, ngọt bùi... Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát, nhưng tình yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm nó.

Socola hình trái tim
Socola hình trái tim. Nguồn: Internet.

“Socola là thiên đường, là sự chếnh choáng, sự hưng phấn, ngot ngào, sâu lắng, sự xa hoa lộng lẫy, sự thăng hoa của cảm xúc, một thứ đồ ăn đậm đà, một thứ men say, một món ăn nhiều kem, đầy cám dỗ, khêu gợi, mượt mà, mịn màng,…. Socola mang đến cảm giác lâng lâng, hạnh phúc, vui vẻ, gợi tình, ngất ngây, ảo tưởng,.. Socola làm chúng ta yếu mềm, man trá, tội lỗi,...” Elaine Sherman.

Còn Debra Waterhouse - tác giả cuốn “Vì sao phụ nữ cần socola”, cũng viết rằng: 97% ham muốn của phụ nữ có 68% dành cho socola, 50% sẽ chọn socola hơn sex và 22% sử dụng socola như một thực phẩm kích thích. Trên bất kỳ phương diện nào socola cũng tốt cho bạn, tốt cho trái tim của bạn, giúp bạn giảm stress và đặc biệt tốt hơn một liều thuốc an thần".

Socola ngày Valentine
Socola ngày Valentine. Nguồn: Internet.

Ngày nay hàng ngàn hộp socola sang trọng với chất lượng tuyệt hảo mang những thông điệp khác nhau: “Thanks you”, “Gook Luck”, “I love you”, “Be my Valentine”,… được trao tặng hàng ngày như một cách để nói: “Chúc mừng”, “Xin lỗi”, “Hãy là của anh”,…

Socola đã vượt qua ranh giới của một món ăn bởi socola đem lại cho người sử dụng một thứ cảm giác tuyệt vời mà dù người ta có ưu ái dành cho socola bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ.

Những món quà tặng valentine bằng chocolate còn hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn nếu được làm từ chính đôi bàn tay của các bạn nữ. Nó thể hiện tấm lòng chân thành, sự quan tâm sâu sắc và nét dễ thương khó có thể cưỡng lại được của “phái yếu” dành cho “phái mạnh”. Đặc biệt, nếu khi ăn chocolate do chính tay các nàng làm, các chàng sẽ “đổ” ngay lập tức trước vị ngọt của tình cảm và sự chăm chút mà các nàng đặt ở trong đó.

Valentine tặng hoa gì cho người yêu và bạn gái?

Valentine tặng hoa gì cho người yêu và bạn gái?

“Valentine tặng hoa gì?” là câu hỏi mà rất nhiều cánh mày râu mãi không biết câu trả lời mỗi khi ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 đến. Liệu ngoài socola, phái yếu còn thích được tặng hoa gì nữa?

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