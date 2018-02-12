Tổng hợp những lời chúc ngày Valentine hay nhất

1. Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.

Vào ngày lễ tình nhân, bất cứ ai cũng muốn dành tặng “nửa kia” của mình những lời chúc ấm áp và ngọt ngào nhất. Vậy thì với ngày lễ tình nhân Valentine năm nay, bạn đã “thủ” sẵn những lời chúc hay nhất để tặng vợ, chồng, bạn trai hoặc bạn gái chưa? Nếu chưa thì cùng lướt qua danh sách dưới đây nhé. Chắc chắn, bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng hay ho hơn đấy.

3. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu… Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất em yêu.

2. Với thế giới em chỉ là một ai đó. Nhưng với anh, em lại là cả thế giới. Anh biết mình không giàu để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho em. Anh biết, mình không ga lăng để tự hào về anh. Anh biết, mình không đẹp trai để em hãnh diện với mọi người. Nhưng anh lại có một tình yêu chân thành dành cho em với tất cả tấm lòng.

4. Xuân này anh không còn cô đơn nữa, vì đã có em. Cảm ơn em! Người mang cho anh niềm vui trong cuộc sống và hứng khởi trong công việc. Năm mới chúc em luôn xinh tươi, yêu đời, thành công trong cuộc sống. Anh sẽ luôn bên em!

Ngày 14 tháng 2. Nguồn: Internet.

5. Thời gian có thể trôi đi, nhưng tình yêu anh dành cho em là không gì thay đổi được. Trời đã lạnh hơn nhiều, em hãy ăn nhiều vào, mặc thật ấm khi ra đường và đi lại cẩn thận em nhé.

6. Hãy tin rằng, ở đâu đó vẫn có một người vẫn chờ đợi em. Hãy cho anh thêm thời gian và cơ hội. Chúc em mọi điều tốt lành!

7. Nếu anh không bao giờ gặp em, anh sẽ không thích em. Nếu anh không thích em, anh sẽ không yêu em. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã làm, đang làm và sẽ làm đó là mãi yêu em và yêu em thật nhiều. Hôn em…

8. Anh sẽ nói với em rằng mỗi trái tim là 3% tình cảm và trái tim anh dành cho em. Hôm nay là ngày thứ 30, là ngày hộp trái tim ấy tròn 99%, anh sẽ trao nó cho em và muốn em giữ lấy. Anh muốn em mãi là người cất giữ trái tim anh em nhé.

Ngày lễ tình nhân Valentine. Nguồn: Internet.

9. Anh đã luôn mơ những giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ trong đó có em… Em đến bên anh thật nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận. Trong mơ, anh là người hạnh phúc, và anh cứ muốn kéo dài giấc mơ hạnh phúc ấy, kéo dài mãi mãi. Chúc em yêu một Valentine thật vui vẻ và hãy nhớ đến anh.

10. Nhân ngày Lễ tình yêu, anh muốn nói với em rằng: Anh mãi bên em và ngày càng yêu em nhiều hơn. Hãy tin ở anh, em nhé!

11. Anh sẽ luôn nắm tay em ở chỗ đông người, không phải vì sợ em lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng “hai đứa nó đang yêu nhau đấy”.

12. Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh… Anh yêu em rất nhiều.