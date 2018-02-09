Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Valentine Đen (14/03)

Ngày Valentine Đen là ngày lễ dành cho những người độc thân, chưa tìm thấy một nửa của mình và có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Ngày valentine đen diễn ra sau ngày Valentine Trắng 1 tháng và sau ngày lễ tình nhân Valentine Đỏ 2 tháng. Vậy thì ngày Valentine đen là gì?

Tóm gọn trong một câu thì: Nếu Valentine Đỏ 14/2 và Valentine Trắng 14/3 là để dành cho những người có đôi có cặp thì hội độc thân cũng không kém cạnh với ngày Valentine Đen 14/4.

Ngày Valentine Đen. Nguồn: Internet.

Chắc hẳn rất nhiều người đã từng nghe nói đến Valentine Đỏ 14/2 và Valentine Trắng 14/3 song hiếm người biết đến ngày Valentine đen 14/4. Nếu 14/2 là dịp các bạn nữ tặng quà các bạn nam, 14/3 là cơ hội để con trai đáp lễ con gái thì ý nghĩa Valentine đen lại không liên quan gì đến các cặp đôi đang yêu cả.

Ngày Valentine Đen là gì?

Hoa cho ngày Valentine Đen. Nguồn: Internet.

Valentine Đen (hay còn gọi là Black Valentine) có nguồn gốc từ Hàn Quốc và là ngày dành riêng cho những người vẫn đang kiếm tìm một nửa hoàn hảo cho mình hoặc những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nói một cách vui vui theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện đại, Valentine Đen là ngày dành riêng cho hội "ế".

Nên làm gì trong ngày Valentine Đen?

Vào ngày 14/4 Valentine Đen, những người cô đơn tại Hàn Quốc sẽ tụ họp với nhau, mặc trang phục màu đen theo đúng tinh thần Black Valentine. Trong ngày này, hội FA sẽ vừa thưởng thức món mì đen truyền thống (Jajangmyeon) vừa tâm sự, chia sẻ với nhau về chuyện tình cảm.

Món ăn cho ngày Valentine Đen. Nguồn: Internet.

Trái với cái tên u ám, ngày Valentine là dịp để những người độc thân cùng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí bên gia đình và bạn bè. Thay vì "gặm nhấm" nỗi buồn một mình như trong ngày Valentine Đỏ hoặc Valentine Trắng, các FA sẽ diện đồ đẹp, cùng hội bạn thân đi dạo phố, mua sắm và tự thưởng cho mình những món quà yêu thích.

Hiện nay, ngày 14/4 Valentine Đen không chỉ được tổ chức ở Hàn Quốc mà còn được đông đảo bạn trẻ châu Á (trong đó có Việt Nam) biết đến và hưởng ứng nhiệt liệt. Thậm chí, ngay cả vào ngày Valentine Đỏ 14/2 hay Valentine Trắng 14/3, hội độc thân vẫn vui vẻ tụ tập mà chẳng cần phải chờ đến Valentine Đen 14/4.

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