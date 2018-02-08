Ngày lễ tình nhân Valentine 2018 là ngày mấy?

Có khá nhiều thông tin về nguồn gốc ngày lễ Tình yêu, gắn với tên Thánh Valentine. Song thực tế có tới ba người tên là Valentine hay Valentinus được phong thánh nên đến ngày nay người ta vẫn còn bàn cãi xem vị nào trong ba người đó tạo ra cái ngày mà hàng triệu người trên thế giới phải hồi hộp chờ đợi.

Ngày lễ tình nhân Valentine năm 2018 cũng diễn ra vào ngày 14 tháng 2 như các năm trước. Cho đến nay, ngày lễ này đóng vai trò rất quan trọng đối với các cặp tình nhân: là cơ hội để hai bên thể hiện tình yêu thương và dành cho nhau những món quà tinh thần lẫn vật chất ý nghĩa nhất.

Một trong những truyền thuyết được nhiều người chấp nhận nhất về nguồn gốc ngày lễ Tình yêu là câu chuyện liên quan đến một vị giáo sĩ La Mã sống dưới thời Hoàng đế Claudius II vào thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Thời kỳ này, đế chế La Mã trải qua một giai đoạn lịch sử đầy biến động và hỗn loạn, hay còn được gọi là “Cuộc khủng hoảng của Thế kỷ Ba”, khi đế chế bị phân chia thành 3 bang chém giết lẫn nhau.

Dù còn ít nhiều quan điểm chưa thống nhất về lịch sử ngày Valentine nhưng có một điểm chung giữa các câu chuyện về những vị thánh này là họ đều chết vì tình yêu chân chính, tình yêu cao cả và vì sự chính nghĩa.

Ngày 14 tháng 2. Nguồn: Internet.

Giữa thời kỳ đen tối này, Hoàng đế Claudius ban hành một mệnh lệnh vô cùng khắc nghiệt là cấm toàn bộ thanh niên trong đế chế kết hôn bởi ông tin rằng những người lính không lấy vợ có khả năng chiến đấu tốt hơn. Song một giáo sĩ dũng cảm tên là Valentine đã đứng ra làm lễ thành hôn trong bí mật cho các cặp đôi yêu nhau. Nhưng hành động này đã bị phát giác, và ông Valentine bị bỏ tù. Hoàng đế Claudius ra lệnh xử trảm ông Valentine vào ngày 14/2 năm 273.

Theo nhà văn Greg Tobin, nhiều người cho rằng những tấm thiệp tình yêu ngày Valentine có nguồn gốc từ những mẩu giấy thể hiện tình yêu thương và ngưỡng mộ mà trẻ em tuồn vào qua song sắt nhà tù cho ông Valentine, cũng như lá thư đề chữ “Your Valentine” trước ngày bị hành quyết của ông.

Những dòng nhắn gửi này đã khởi đầu cho phong tục trao đổi những thông điệp tình yêu vào ngày ông bị tử hình, mà sau này được gọi theo nickname của ông: ngày Valentine... Những người yêu nhau chọn ngày này để tôn vinh tình yêu và để nói lên một chân lý: “tình yêu là bất tử”."

Ngày lễ tình nhân Valentine 2018

Ngày lễ tình nhân Valentine 2018. Nguồn: Internet.

Hoa hồng và chocolate là hai món quà vô cùng tinh tế, quan trọng. Bởi vì hoa hồng đỏ được coi là hoa thánh dành cho Thần Vệ nữ, nữ thần sắc đẹp, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu của đôi lứa được xây nên từ chính những dòng máu đỏ lấy ra từ tim. Những cái gai của hoa hồng như những khó khăn và trắc trở sẽ gặp phải trên suốt quãng đường tình sẽ đi qua, nhưng ai đủ can đảm vượt qua thì sẽ đạt được tình yêu nồng thắm và cháy bỏng.

Khi bạn tặng cho một ai đó đóa hoa hồng đỏ nghĩa là bạn đã trao cho người ấy thông điệp cực kỳ quan trọng “I love you”.

Chocolate trở thành quà tặng trong ngày Valentine bắt đầu từ năm 1902. Một trong những slogan được dập nổi trên những miếng chocolate là "Be Mine" (Hãy là của anh/em). Nếm một miếng chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị : chát đắng, ngọt bùi... Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát, nhưng tình yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm nó.

Ngày Valentine đang đến rất gần rồi, hãy dành cho người mình yêu thương những bất ngờ bằng những lời nói yêu thương, những bông hoa hồng đỏ thắm và thanh sô cô la ngọt ngào đầy ý nghĩa để thể hiện tình cảm nồng thắm của mình trong ngày Valentine bạn nhé!