Tết lì xì gì cho người yêu? Đừng bỏ qua những gợi ý tuyệt vời này!

Chúc cho người yêu năm mới luôn may mắn, no đủ: Đầu năm bạn lì xì cho người yêu để luôn mong muốn người yêu, vợ của mình sẽ gặp được nhiều điều tốt lành, có được một năm mới luôn vui tươi, may mắn.

Bởi vì ý nghĩa của một chiếc bao lì xì không nằm ở số lượng tiền mà bạn bỏ vào đó, nó ý nghĩa ở chỗ thông điệp mà bạn muốn gửi tới cho người nhận.

Không chỉ vậy, một chiếc bao lì xì màu đỏ còn tượng trưng cho một năm như ý, cát tường, thịnh vượng và nhiều hạnh phúc, tài lộc trong năm. Tại sao không gửi đến cho người yêu và vợ của mình những điều may mắn nhất vào đầu năm nào?

Tết lì xì gì cho người yêu là vấn đề nan giải của nhiều bạn trẻ!

Nên lì xì như thế nào cho người yêu một cách tinh tế và ý nghĩa?

Để lì xì tiền ý nghĩa và truyền tải những thông điệp quan trọng, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm mệnh giá sau:

- 168: Con số này có ý nghĩa chúc cho người ấy một năm phát lộc, phát tài.

- 178: Mong muốn cả hai cùng nhau có một năm phát tài, ấm no.

- 66, 666 hoặc 6666: Mong chúng ta có một năm thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

- 2009, 2099, 2188, 2998 hoặc 2999: Chúc mối quan hệ của hai ta sẽ trường tồn cùng năm tháng.

- 1001: Nhắn gửi đến người yêu rằng em/anh là người đặc biệt, quan trọng nhất.

Bên cạnh các số lượng trên, tùy vào điều kiện tài chính mà bạn cũng có thể lì xì cho nửa kia mệnh giá phù hợp nhé. Đừng quá đặt nặng vào mệnh giá tiền, miễn là bạn chân thành và dành sự lưu ý đặc biệt cho nửa kia của mình là người bạn thương sẽ cảm nhận được nhé.

Ngoài ra, tinh tế hơn, bạn cũng có thể tham khảo những gợi ý lì xì dưới đây nhé!

Một số gợi ý lì xì tết cho người yêu

- Một cặp vé xem phim tại chỗ ngồi đẹp nhất, trong những ngày đầu năm mới. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng người yêu xem một bộ phim vui vẻ vào ngày Tết, mà không phải chen chúc xếp hàng mua vé và chờ đợi?

- Mảnh giấy ghi địa chỉ một quán café có không gian đẹp, kèm theo giờ hẹn, số bàn. Bạn phải chuẩn bị bàn trước, sau đó khiến người ấy bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc vì một buổi hẹn hò trong mơ: có nến, có nhạc du dương, có đồ ăn ngon, thức uống hợp khẩu vị. Quá tuyệt vời cho ngày đầu năm mới.

Lì xì thẻ spa, làm đẹp, để nàng có những giây phút thư giãn thoải mái!

- Phiếu mua hàng có giá trị cao: Dù con gái hay con trai thì họ đều thích mua sắm để làm đẹp cho bản thân cả. Phiếu mua hàng sẽ bắt buộc chàng hoặc nàng “phải mua cho bằng hết giá trị trong phiếu”, vì vậy, nó sẽ mang ý nghĩa “lì xì” nhiều hơn. Vì nếu bạn lì xì tiền, nàng/chàng có thể tiêu dùng cho việc khác, nhưng phiếu mua hàng, có thể thoải mái lựa chọn nhưng đúng mặt hàng mà bạn muốn tặng cho “một nửa” của mình.

- Một thẻ sử dụng dịch vụ trong một tháng: Chẳng hạn như thẻ tập gym, thẻ bơi lội, thẻ bóng đá, thẻ học tập, thẻ spa… Được trải nghiệm một dịch vụ tốt trong suốt tháng đầu tiên của năm, là một điều thật sự tuyệt vời và đáng giá.

- Card điện thoại: Vào những ngày đặc biệt, nạp tiền sẽ được khuyến mãi 50%. Vì vậy, điều này sẽ thiết thực hơn là bạn tặng tiền và người ấy xài hết veo ngay sau đó.

Hãy gửi kèm những lời chúc chân thành khi lì xì cho người mình thương nhé!

- Thiệp chúc Tết nho nhỏ, đi kèm một món trang sức bạc (hoặc giả cổ kiểu vintage): Bỏ thiệp và món trang sức (vòng, dây chuyền, lắc chân…) vào trong phong bao lì xì. Người ấy sẽ cảm thấy vui vì món trang sức xinh xinh, và lại càng vui hơn vì những gì bạn gửi gắm vào tấm thiệp Tết đó.

Bởi Tết chỉ là dịp để hai “trái tim vàng” thể hiện tình cảm cho nhau nhiều hơn, chứ không phải là dịp để xem “ai lì xì nhiều hơn”. Tình yêu sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo giá trị của chiếc lì xì, bởi thước đo của tình yêu, vỗn dĩ đã thành chân lí, luôn là tình cảm và những điều chân thành từ tận trái tim hai người trao cho đối phương. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các độc giả đã có lời giải đáp ưng ý cho câu hỏi "Tết lì xì gì cho người yêu" rồi nhé! Chúc đôi bạn có một năm mới thật may mắn và hạnh phúc!