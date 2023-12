Sưu tầm những lời chúc tết bố mẹ người yêu hay nhất

2. Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm hạnh phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.

1. Năm 2023, cháu chúc cả gia đình mình một năm an khang và hạnh phúc, một năm bình an về sức khoẻ, thăng hoa về tiền bạc.

3. Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.

4. Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

5. Quý Mão vừa sang, hạnh phúc mênh mang, ý chí vững vàng, niềm vui rộn ràng, tiền bạc lai láng, sức khỏe cường tráng, cả nhà cười vang, chúc mừng năm mới.

6. Chúc hai bác 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc anh chị 1 dĩa, 1 dĩa…tài lộc!

Chúc gia đình một năm mới nhiều tài lộc và hạnh phúc hơn năm cũ!

7. Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng.

8. Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ – Chúc cô chúc cậu – Chúc chú chúc dì – Chúc anh chúc chị – Chúc luôn các em – Chúc cả các cháu – Dồi dào sức khoẻ – Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao – Đi ăn được khao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm – Sung sướng ban đêm – Hạnh phúc ban ngày – Luôn luôn gặp may.

9. Năm mới con chúc hai bác dồi dào sức khỏe, tiền vào như nước. Luôn vui vẻ, hạnh phúc bên chúng con thật lâu.

10. Năm mới chúng con hy vọng cả nhà mình thật mạnh khỏe, bình an để sống vui vẻ bên con cháu.

11. Một năm đã qua và chuẩn bị bước sang năm mới. Con chúc hai bác luôn mạnh khỏe, gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mong gia đình chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau thêm nhiều cái Tết nữa.

12. Năm Quý Mão 2023 đã đến rồi, con xin chúc cho hai bác thật nhiều sức khỏe, công việc có nhiều thuận lợi và phát triển. Mong rằng hai bác sẽ yêu quý con như con cháu trong nhà, để tương lai con có thể trở thành con của hai bác.

13. Năm mới Quý Mão 2023, cháu xin chúc hai bác có được sức khỏe dồi dào, chúc gia đình ta luôn tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý, con cháu trong nhà luôn chăm ngoan và giỏi giang.

14. Năm hết Tết đến, nhân dịp đầu Xuân năm mới Quý Mão 2023, cháu xin được chúc cho cô chú có được sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Cháu cảm ơn cô chú đã có công ơn sinh thành và nuôi nấng em nhà mình, để cháu có thể được chăm sóc và yêu thương em nhiều hơn. Cháu mong rằng cô chú sẽ tác thành cho chúng cháu, để cháu có thể trở thành con rể của cô chú và báo đáp công ơn cho cô chú.

15. Xuân đến hy vọng, ấm no mọi nhà, cháu chúc nhà ta, đầy phúc lộc thọ ạ!

16. Đầu xuân năm mới cháu chúc gia đình mình: niềm vui rộn ràng, tiền bạc lai láng, sức khỏe cường tráng, năm mới vẻ vang ạ.

Chúc hai bác mãi trẻ khỏe và vui vẻ quây quần cùng con cháu!

17. Nhân dịp năm mới con xin chúc cha mẹ sức khỏe dồi dào, chúc cho gia đình mình mãi sung túc, tài lộc đầy nhà. Chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe để gia đình mình mãi càng thêm vui.

18. Cảm ơn cô chú đã luôn thương yêu con, coi con như con cái trong gia đình. Năm mới đến rồi, con chúc cô chú luôn mạnh khỏe, bình an, chúc đại gia đình nhà mình luôn gặp được những điều may mắn.

19. Nhân dịp năm mới con kính chúc bác trai túi tiền rủng rỉnh, bác gái thêm đẹp, thêm duyên, ưu phiền tiêu tan. Kính chúc 2 bác thật nhiều sức khỏe. Chúc mừng năm mới 2 bác!

20. Đầu xuân năm mới con xin chúc gia đình mình một năm phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Con chúc cha mẹ sức khỏe dồi dào. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi, công tác tốt. Chúc cả nhà mình một năm hoan hỉ, gặp nhiều niềm vui.

Trên đây là tổng hợp những lời chúc tết cha mẹ người yêu ý nghĩa cho dịp tết Quý Mão sắp tới. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết gửi một lời chúc như nào đến cho những người thương yêu của mình, đặc biệt là bố mẹ của người yêu, thì hãy tham khảo ngay những lời chúc hay và ý nghĩa mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình!