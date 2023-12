Hướng dẫn bày hoa quả thắp hương đúng cách

Mỗi vùng miền sẽ có những đặc điểm về mâm ngũ quả khác nhau!

Tùy từng vùng miền mà quan niệm về ý nghĩa mâm ngũ quả và cách bày hoa quả cúng, đặc biệt vào ngày tết, lại khác nhau. Người Nam bộ có cách đọc chại âm hay đơn tiết hóa một số từ, ví dụ chỉ tên trái mãng cầu thì gọi đơn tiết hóa là Cầu (mãng cầu: thoả mãn trong sự cầu xin) - Sung (sung: chỉ sự sung túc, sung mãn) - Vừa (đọc chệch âm là dừa: quả dừa) - Đủ (đơn tiết hóa của đu đủ) và xài (là cách đọc chệch của âm xoài).

Trong khi đó, người miền Bắc hướng đến ý nghĩa biểu trưng nhiều hơn, quả phật thủ hay nải chuối như bàn tay che chở của đức phật cho tất cả mọi người; bưởi và dưa hấu thể hiện cho sự đầy đặn, trọn vẹn căng đầy sức sống; màu sắc thắm tươi của quýt, hồng tượng trưng cho sự may mắn, phồn thịnh cát tường.

Đối với người miền Trung, cách bày hoa quả thắp hương lại đơn giản hơn, bất kể cúng ngày rằm, lễ hay tết đều chủ yếu dựa vào các thức quả có sẵn của vùng miền. Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên gần như không có nhiều quy tắc.

Tuy nhiên, để có một bàn thờ cúng thần thánh, tổ tiên tròn trịa thì trong các cách bày hoa quả thắp hương, có một số loại quả rất được đề xuất, dựa theo phong thủy. Ngoài ra, số lượng cũng quan trọng, không chỉ hương, hoa mà quả cũng nên là số lẻ - tượng trưng cho năng lượng dương như là 1,3, 5 hoặc 7,...quả.

Các loại quả thường xuyên xuất hiện trong các cách bày hoa quả cúng

Mỗi loại hoa quả trong mâm quả đều mang những ý nghĩa cầu phúc riêng!

1. Táo: Táo tượng trưng cho sự yên bình và hòa hợp. Loại quả này cũng được ưa chuộng vì màu đỏ của nó mang ý nghĩa tốt lành.

2. Cam: Cam là một trong những loại quả được các gia đình ưa chuộng nhất khi cúng ban thờ. Cam được coi là gửi gắm lời nguyện cầu về may mắn, thành công.

3. Chuối: Chuối mang ý nghĩa là "thu hút" nên hay được dùng để thờ cúng. Tuy nhiên, nếu đi tảo mộ hay trong tháng cô hồn, gia đình nên tránh không dùng chuối để tránh "chào đón" các vị khách không mời mà tới.

4. Dưa: Những quả dưa tròn tượng trưng cho sự đoàn kết trong gia đình nên thích hợp để thờ cúng tổ tiên, ngụ ý mong muốn mọi việc được tròn đầy, hoàn chỉnh, thống nhất.

5. Dứa: Trong tiếng Hán, dứa phát âm nghe như "may mắn đến theo cách của bạn", vì thế dứa đã trở thành một biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn.

6. Đào: Những quả đào hồng hồng từ lâu đã được coi là món ăn của thần tiên. Bày biện đào trên ban thờ ngụ ý xin sức khỏe sự dẻo dai, trường thọ.

7. Bưởi: Trong tiếng Hán, từ "bưởi" phát âm giống như là "con trai". Do vậy, mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái.

8. Lựu: Bên trong quả lựu chứa đầy ắp những hạt con, tượng trưng cho khả năng sinh sản. Cũng giống như bưởi, lựu mang ý nghĩa cầu mong con đàn cháu đống.

Những chú ý cần nhớ trong cách xếp hoa quả thắp hương đẹp

Một nguyên tắc căn bản khi thờ cúng là chỉ sử dụng số lẻ : 1,3,5,7,9. Vậy nên đó là lý do vì sao bát hương luôn chỉ là 1,3,5. Đốt hương cũng phải là 1,3,5 que hương. Khi mua hoa hay quả cũng phải mua số lẻ như 1, 3, 5, 7, 9… để thắp hương. Lý do bởi trong quan niệm tâm linh xưa thì những số lẻ là số dương, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc; còn số chẵn là số âm, tượng trưng cho sự xui xẻo.

Nên mua những quả tươi và có lá, lá trên quả cũng nên là 1 lá, 3 lá hoặc 5 lá. Lá ở đây sẽ tượng trưng cho lộc và sự may mắn. Hoa thắp hương nên chọn hoa tươi, không bị héo hay dập nát.

Nguyên tắc mua quả, thắp hương cũng cần lưu ý!

Nên đặt hoa quả thắp hương trên bàn thờ theo nguyên tắc đông bình, tây quả. Bàn thờ trong văn hóa người Việt thường đặt hướng ra phía nam, theo đó phía Tây (tức bên tay trái bàn thờ theo hướng từ cửa chính nhìn vào) sẽ đặt đĩa quả cúng; còn phía Đông (tức bên tay phải bàn thờ theo hướng cửa chính nhìn vào) sẽ đặt lọ hoa cúng.

Cách sắp xếp hoa quả trên bàn thờ có 3 bát hương bao gồm: thờ cộng đồng gia tiên, thổ công thần linh chúa đất, hội đồng bà cô, ông mãnh. Gia chủ có thể đặt hoa quả theo các bước sau:

- Bước 1: Trước tiên, gia chủ đặt quả đẹp nhất ở chính giữa và chia đều cho 3 ban, không bên nào nhiều hơn hay ít hơn.

- Bước 2: 3 quả còn lại, gia chủ đặt 3 hướng khác nhau, lúc này trên đĩa sẽ để lại 1 khoảng trống tại từng bạn, thì gia chủ đặt loại quả thứ 5 vào.

- Bước 3: Cuối cùng là gia chủ dâng giấy tiền vàng hoặc tiền thật vào trong đĩa hoa quả, như thế mâm ngũ quả sẽ đầy đặn và đẹp mắt hơn.

Trên đây hướng dẫn chi tiết cách bày hoa quả thắp hương đẹp và đúng phong thủy nhất, cũng các lưu ý quan trọng mà các gia chủ cần lưu ý khi chuẩn bị mâm quả. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các quý độc giả sẽ chuẩn bị được những mâm quả đẹp và chuẩn nhất, cho những dịp lễ lớn cuối năm đang đến gần nhé!