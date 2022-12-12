Hướng dẫn gói bánh chưng bằng khuôn ngon, chặt và đẹp mắt

Gói bánh chưng bằng khuôn cũng là một trong những cách được nhiều chị em lựa chọn. So với không dùng khuôn, dùng khuôn để gói bánh chưng dễ hơn nhiều. Bạn chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu thật ngon, cho lá vào khuôn rồi cứ thế gói là được. Vậy cụ thể cách làm như thế nào? Hãy cùng theo dõi hướng dẫn gói bánh chưng bằng khuôn ngay sau đây nhé.

Ra đời từ thời đại Vua Hùng, có thể nói, bánh chưng là một trong những sản vật mang đậm tính truyền thống, vừa có sức trường tồn cùng với thời gian, theo những tháng năm lịch sử của dân tộc vừa rất gần gũi với đời sống thường nhật trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực và tâm linh của người Việt Nam.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt Nam ta thường mong ngóng đến ngày sum họp cùng người thân, gia đình, cùng nhau gói bánh chưng, giã bánh giầy, tạo thành những món ăn truyền thống thơm ngon dâng lên bàn thờ Tổ tiên.

Theo truyền thuyết, sau khi đánh giặc Ân, Vua Hùng thứ 6 ra lệnh cho các người con dâng lễ vật lên vua, lễ vật nào đặc biệt ý nghĩa, vua sẽ truyền ngôi lại cho người đó.

Trong khi các hoàng tử khác đua nhau đi tìm của ngon, vật lạ thì chỉ có Lang Liêu vì mẹ mất sớm, gia cảnh khó khăn nên lo lắng không biết chuẩn bị gì. Sau một đêm nằm mơ thấy thần nhân bảo rằng: “Trong trời đất không có vật gì quý bằng gạo, vì gạo là vật để nuôi sống con người và có thể ăn mãi không chán, không có vật gì hơn được. Nếu giã gạo nếp gói thành hình tròn để tượng trưng cho Trời và lấy lá gói thành hình vuông để tượng trưng cho Đất, ở trong làm nhân ngon, bắt chước hình trạng trời đất bao hàm vạn vật, ngụ ý công ơn dưỡng dục của cha mẹ, như thế thì lòng cha sẽ vui, nhà ngươi chắc được ngôi quý”.

Lang Liêu tỉnh dậy và thực hiện đúng như những lời được chỉ bảo trong giấc mơ và cũng thuận lợi giành được ngôi vương. Từ đó về sau, hàng năm cứ mỗi dịp giỗ Tổ Vua Hùng và vài dịp Tết, người dân lại làm bánh chưng bánh dày để tưởng nhớ công ơn vua Hùng và bày tỏ lòng thành với Tổ tiên.

Việc sử dụng hoàn toàn các nguyên liệu tự nhiên, cũng là lời bày tỏ cảm tạ trời đất!

Đồng thời, việc sử dùng hoàn toàn các nguyên liệu tự nhiên, đây cũng là cách mà người nông dân Việt Nam thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Có thể nói, thấy bánh chưng là thấy tết về, dù thời đại có thay đổi thế nào, thì món ăn ngày tết cũng không thể thiếu món bánh chưng thơm ngon và đầy ý nghĩa này được!

Cách làm bánh bánh chưng bằng khuôn chuẩn đẹp ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon để gói bánh chưng bằng khuôn!

Tùy số lượng bánh mà bạn định gói là bao nhiêu để chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng nói chung, nguyên liệu àm bánh đều tươi ngon, sạch sẽ và ro nguồn gốc. Đây là một trong những yếu tố quan trọng làm nên hương vị dẻo, thơm ngon và bùi của bánh.

Để làm một chiếc bánh chưng xanh chuẩn hương vị truyền thống bạn cần chuẩn bị:

Gạo nếp: 0.8kg (nên dùng loại gạo nếp Điện Biên hoặc nếp hoa vàng để có mùi thơm hơn)

Đậu xanh vỡ vỏ: 300g

Thịt ba chỉ:200g

Lá dong: 10 lá

Lá dứa thơm: bó nhỏ

Dây lạt buộc bánh: 1 bó

Gia vị ướp nhân bánh: tiêu xay nhuyễn, bột canh

Dụng cụ: Khuôn gỗ vuông.

Các bước tiến hành gói bánh chưng bằng khuôn tại nhà

Bước 1: Chọn và chuẩn bị lá dong

Chọn lá dong. Nguồn: Internet.

- Lựa chọn những lá to đẹp để gói ngoài, những lá bé hơn để làm lá lót bên trong.

- Rửa lá với nước sạch và lau khô.

- Dọc bớt phần cứng ở sống lá.

Bước 2: Sơ chế lá dứa và ngâm gạo

- Lá dứa thơm bạn đem rửa sạch, thái nhỏ và cho vào cối xay lấy nước là được nhé.

- Tiếp đó, để hạt gạo ở nhân bánh có màu xanh mướt và phong vị đồng quê, bạn chỉ cần đem ngâm gạo trong nước lá dứa thơm đã chế biến sẵn (Thường ngâm gạo qua đêm trước khi gói).

Bước 3: Ngâm đỗ xanh

- Đầu tiên, tiến hành ngâm đỗ xanh vào nước ấm trong khoảng 2-3h đồng hồ.

- Kế đến, tách hết phần vỏ xanh, chỉ lấy phần nhân đỗ màu vàng.

- Sau đó cho một chút muối vào đỗ và xóc đều lên, rồi cho thêm một chút nước đun sôi và để ủ nhân đỗ.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đánh tơi nhân đỗ và nắm thành từng nắm nhỏ (chia đều cho mỗi nhân bánh) là xong nhé.

Bước 4: Chế biến và ướp thịt heo.

- Thịt heo mua về, bạn đem rửa sạch rồi thái thành những miếng to và dài.

- Sau đó, cho toàn bộ thịt chuẩn bị sẵn vào 1 tô nhỏ và tiến hành nêm đều hạt tiêu, bột canh trong khoảng 30p – 1 giờ trước khi gói bánh.

Bước 5: Khéo léo xếp nhân và gói bánh chưng

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu cần thiết, công đoạn tiếp theo trong cách gói bánh chưng bằng khuôn chính là xếp nhân và gói bánh.

- Đặt mặt trái 2 lá dong đè lên nhau, tiếp đến đặt tiếp 1 lá dong nằm ngang 2 lá dong trước đó. Cuối cùng là 1 lá dọc lên trên cùng và úp ngược khuôn trong bánh lên những tấm lá dong này.

Cho nhân vào để gói. Nguồn: Internet.

- Kế đến, lần lượt gói từng cạnh của lá dong sát theo mép khuôn, từ trái qua phải, không khác gì gói một món quà sinh nhất.

- Sau đó lồng khuôn ngoài vào, mở từng lớp lá ra là bạn có thể nhấc khuôn trong ra rồi.

- Đến đây, khi đã kết thúc quá trình làm khuôn, bạn chỉ cần cho nhân bánh vào lá dong. Đổ khoảng ½ lượng gạo cần thiết làm nhân bánh, dàn đều. Tiếp đó, lần lượt cho đỗ và thịt xếp đều bên trong bánh. Kết thúc quá trình này bằng việc phủ nốt phần gạo còn lại lên bề mặt đỗ và thịt là được.

- Vuốt phần lá thừa bên trong bánh, gập lá thừa vào phía bên trong. Một tay giữ mối gập, một tay nhấc nhẹ nhàng khuôn bánh.

Sợi dây lạt gói bánh chưng thei chiều ngang - dọc vuông vức!

- Lần lượt 4 sợi dây lạt theo chiều dọc – ngang của chiếc bánh là đã xong khâu gói bánh rồi nhé.

Bước 6: Luộc bánh chưng

- Xếp bánh lần lượt, đều vào trong khuôn. Đổ nước ngập bánh để luộc.

- Canh lửa đều trong khoảng 8-10h đồng hồ. Luôn đảm bảo nước luôn đủ để đun chín bánh.

- Lúc này, bạn chỉ việc vớt bánh và nhúng qua nước lạnh, sau đó ép bánh chưng là đã hoàn thành rồi đấy nhé!

Tiến hành luộc bánh chưng trong khoảng 8-10 giờ!

Trên đây là chi tiết về cách gói bánh chưng bằng khuôn siêu đẹp xinh tại nhà. Với cách làm mới được chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp các chị em dễ dàng hơn trong việc chuẩn bị những gói bánh vuông vức cho ngày tết sắp tới này nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công và có một cái tết trọn vẹn, hạnh phúc!