Những lời chúc tết hay dành tặng bố mẹ người yêu

Đời sống 29/12/2017 13:49

Năm mới sắp đến rồi, bạn đã “bỏ túi” những lời chúc tết hay để dành tặng bố mẹ người yêu chưa? Nếu chưa thì hãy tìm hiểu ngay bởi đây chính là cách “ghi điểm” rất ấn tượng trước gia đình chàng/nàng đấy.

Không phải ai cũng biết cách chúc tết gia đình người yêu nhé. Có những người đã về nhà người yêu đến chục lần nhưng gần như, chẳng bao giờ có đủ “dũng khí” để nói ra những câu chúc tết ngọt ngào dành tặng bố mẹ người yêu cả. Vấn đề ở đây là họ rất ngượng ngùng trong cách sử dụng từ ngữ và sợ rằng nói ra sẽ làm phật ý “phụ thân, phụ mẫu” tương lai.

Thế nên, để giúp bạn gỡ rối trong tình huống éo le này, dưới đây là tổng hợp những lời chúc tết hay nhất dành tặng bố mẹ người yêu nhân dịp đầu xuân năm mới.

Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới. Nguồn: Internet.

Lời chúc tết hay cho gia đình người yêu

  • Sang năm mới Mậu Tuất 2018, cháu chúc hai bác khỏe mạnh, hạnh phúc và lúc nào cũng vui vẻ.
  • Đầu xuân năm mới, cháu chúc hai bác trẻ khỏe, dẻo dai và công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi.
  • Năm mới đến, cháu xin xúc cụ bà, ông lão nâng ly - Bách niên giai lão sức tì hơn trâu - Bác gái trường thọ sống lâu - Bác trai chân cứng dãi dầu tráng niên - Các em thỏa chí thanh niên - Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu - Tuất ơi, tuất ơi nhắn dùm ta - Phát tài phát lộc muôn nhà an vui …
  • Năm nay tết Mậu Tuất - Nhà nhà đều hân hoan- Mong một năm tài lộc - Ai ai cũng phát tài.
  • Mùa xuân xin chúc - Năm mới phát tài - Vạn sự như ý - Kính chúc ông bà - Sống lâu trăm tuổi - Kính chúc hai bác - Sức khoẻ dồi dào - Các em bé nhỏ - Học giỏi chăm ngoan - Chúc Tết mọi người - Năm mới hoan hỉ - Gặp nhiều niềm vui…
  • Chúc năm mới - Công thành danh toại Chúc năm mới - Trẻ mãi không già Chúc năm mới - Phúc lộc trường tồn Chúc năm mới - Tấn tài, tấn lộc.
Lời chúc tết hay
Lời chúc tết hay. Nguồn: Internet.
  • Năm mới đến, cháu chúc gia đình tràn đầy hạnh phúc - Cả nhà luôn sung túc - Phước Lộc, Thọ đủ đầy.
  • Xuân sang tết đến, xin chúc gia đình thân yêu. Bác trai thì lủng lẳng túi tiền. Bác gái thì thêm đẹp, nhiều duyên. Anh thi học chăm, thành đạt. Em được lì xì đầy túi.
  • Xuân đến hy vọng - Ấm no mọi nhà - Kính chúc nhà ta - Đầy phúc lộc thọ.
  • Mậu Tuất vừa sang - Hạnh phúc mênh mang - Ý chí vững vàng - Niềm vui rộn ràng - Tiền bạc lai láng - Sức khỏe cường tráng - Năm mới vẻ vang.
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới Mậu Tuất. Nguồn: Internet.
  • Năm mới đến - Chúc cả nhà - Khỏe phà phà - Cười khà khà - Tiền thả ga - Khổ đều qua.
  • Chúc Xuân măm mới bình an - Năm gà Phúc Lộc Khang An - Khắp nơi nhà nhà no ấm - Vui tươi hạnh phúc ngập tràn.
  • Năm cũ đã qua - Năm mới lại đến - Mọi người hoan hỉ - Sống thật bình yên - Kiếm được nhiều tiền - Trích phần từ thiện - Hạnh phúc triền miên - Vui lắm...vui lắm.
  • Kính chúc mọi nhà - Người trẻ được quà - Người già được khỏe - Một năm vui vẻ - Bình an muôn nơi - Đời sống đẹp tươi - Mọi người hạnh phúc.
  • Mừng xuân Mậu Tuất đang sang - Nhà nhà đón tết hân hoan khắp miền - Chúc mọi người tết an nhiên - Lo toan sầu muộn bay đi vèo vèo.
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