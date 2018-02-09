Ngày Valentin Trắng (14/3) có phải là ngày con trai tặng socola cho con gái?

Phụ nữ yêu 09/02/2018 14:04

Ngày Valentine Trắng là cơ hội để con trai “đáp lễ” con gái sau những gì mà con gái đã tặng con trai trong ngày Valentine Đỏ.

Ngày Valentine Trắng là gì? Có nguồn gốc từ đâu và có khác gì với ngày Valentine Đỏ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Valentine Trắng có nguồn gốc từ Nhật Bản, đi kèm theo một sự tích khá nhẹ nhàng, mộc mạc và dễ thương. Vào năm 1965 tại Nhật, một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp trả lại tình cảm của cô gái thầm thương trộm nhớ mình hôm Valentine Đỏ (14/2) nên đã làm tặng nàng một hộp kẹo thật lớn, trắng như tuyết. Đó cũng chính là sự tích ngày Valentine Trắng.

Ngày Valentine Trắng
Ngày Valentine Trắng. Nguồn: Internet.

Dường như ngày Valentine Đỏ (14/2) ngọt ngào vẫn chưa đủ với những con tim đang yêu, vậy nên, nhiều bạn trẻ tại Nhật đã lấy thêm ngày Valentine Trắng để tỏ tình cảm với người thương yêu của mình. Sau ngày Valentine Đỏ tròn đúng 1 tháng, nhiều bạn trẻ sẽ đáp lại người thương yêu những món quà mà họ nhận được trong ngày 14/2.

Đến nay, ngày Valentine Trắng dần được mọi người gọi là White Valentine. Trong ngày này, không còn gì ý nghĩa hơn là việc bạn sẽ đáp trả lại người con gái yêu thương của mình trong suốt thời gian dài những món quà hoặc lời nói cảm động, dễ thương và chân thành. Đừng bao giờ bỏ qua ngày 14/3 để làm những việc yêu thương với phái yếu.

Ngày lễ 14 tháng 3
Ngày lễ 14 tháng 3. Nguồn: Internet.

Mặc dù ngày Valentine Trắng không phổ biến như Lễ tình nhân 14/2 nhưng trong ngày này vẫn có nhiều người tặng quà cho một nửa của mình. Điều đặc biệt, trong ngày Valentine Trắng, bánh quy, kẹo và socola trắng được ưa chuộng thay vì những loại socola thông thường.

Valentine Trắng còn gọi là White Day. Những người trẻ tuổi tin rằng, nếu một ai đó tặng bạn bánh quy vào ngày này thì điều đó có nghĩa là người đó yêu bạn, kẹo có nghĩa là người đó thích bạn còn nếu là socola trắng thì có nghĩa là “Chúng ta hãy làm bạn nhé!”.

Bên cạnh đồ ăn, những món quà khác cũng được lựa chọn như đồ trang sức, túi xách, giày, khăn, thú nhồi bông.

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