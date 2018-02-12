Những lời chúc ngày Valentine dành cho vợ chồng

Đời sống 12/02/2018 17:03

Khó khăn khi chưa nghĩ ra lời chúc Valentine nào “hay ho” để dành tặng cho chồng hoặc vợ yêu? Vậy thì đây sẽ là một vài gợi ý tuyệt vời cứu cánh cho bạn đấy.

Vào ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2, cả vợ lẫn chồng đều thích nhận được những lời chúc thật ngọt ngào. Những lời chúc không chỉ làm ấm trái tim mà còn giúp thắt chặt thêm mối quan hệ vợ chồng, hâm nóng tình yêu và khiến cả hai thêm trân trọng nhau nhiều hơn nữa.

Dưới đây là tổng hợp những lời chúc ngày Valentine hay nhất dành cho vợ chồng để bạn tham khảo.

Lời chúc ngày Valentine tặng vợ chồng
Lời chúc ngày Valentine tặng vợ chồng. Nguồn: Internet.

1. Vợ yêu của anh à. Anh và con chúc em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và... ăn khỏe. Vợ ơi! Cố gắng an nhiều vào nhé! Yêu vợ nhiều lắm. Cảm ơn vợ đã vất vả vì bố con anh!

2. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra chồng, để vợ có được một người đàn ông tốt bên đời.

3. Cảm ơn chồng vì đã làm cho vợ và con chúng ta luôn được tự hào về người đàn ông lớn của gia đình.

4. Valentine vui vẻ nhé chồng yêu. Hôm nay sẽ là ngày chỉ có riêng 2 đứa mình, vợ sẽ nấu tặng chồng một bữa tối thật ngon toàn món chồng thích nhé, chịu không! Yêu chồng lắm lắm!

Lời chúc lễ tình nhân
Lời chúc lễ tình nhân. Nguồn: Internet.

5. Cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho em một người chồng hiền lành, tài giỏi. Nếu có kiếp sau vẫn sẽ là chồng của em nhé. Yêu anh!

6. Lần đâu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu… Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất em yêu.

7. Gửi đến chồng yêu của em những lời chúc Valentine hay và ý nghĩa nhất. Từ sâu thẳm trái tim vợ, vợ chỉ muốn nói duy nhất một điều: Cảm ơn chồng vì đã đến bên cuộc đời vợ. Chồng yêu hãy cùng vợ biến mọi ngày thành ngày Valentine nhé!

8. Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này…

9. Em không còn yêu chồng nữa, sau những năm chúng mình sống cùng nhau. Bởi vì em đã "quá yêu", "quá cần" chồng rồi.

Lời chúc ngày Valentine
Lời chúc ngày Valentine. Nguồn: Internet.

10. Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, anh yêu. Em chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: anh là duy nhất của em… Em yêu anh rất nhiều.

11. Nếu có bản án dành cho em vì đã yêu anh thì em xin đứng trước tòa và nhận bản án chung thân được bên anh suốt đời.

12. Ánh mắt trìu mến của anh khi nhìn em luôn làm em say đắm, vòng tay của anh thật ấm áp và nụ hôn của anh thật tuyệt vời. Chỉ khi bên anh em mới cảm thấy cuộc đời thật ấm áp và tươi đẹp. Vì anh chính là niềm hạnh phúc của đời em.

13. Có một câu nói mà em muốn được nói với anh đến hết cuộc đời này, em yêu anh. Từ tận sâu thẳm con tim em luôn cầu chúc cho tình yêu của đôi mình luôn cháy sáng ấm áp như ngọn lửa. Anh hãy luôn ở bên cạnh để sưởi ấm con tim em nhé.

14. Từ khi anh đến bên đời là từ khi em cảm thấy mình là người hạnh phúc, may mắn nhất thế gian này. Cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh và được yêu anh. Chúng mình sẽ cùng nhau thổi bùng ngọn lửa tình yêu này anh yêu nhé.

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Valentine Đen (14/03)

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Valentine Đen (14/03)

Ngày Valentine Đen là ngày lễ dành cho những người độc thân, chưa tìm thấy một nửa của mình và có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

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