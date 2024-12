Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h55, ngày 6/12, tại lỗ khoan NCKC4 - Khai trường Công ty CP Than Cao Sơn -TKV đã xảy ra vụ TNLĐ nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, tại khai trường của Công ty CP Than Cao Sơn - TKV vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động (TNLĐ), khiến một công nhân vận hành máy khoan thuộc Xí nghiệp Địa chất Đông Triều, Công ty CP Địa chất mỏ - TKV tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh Đạt đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 21h19 cùng ngày, công nhân Nguyễn Tiến Đạt đã tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1974, trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh) là công nhân phụ trợ vận hành máy khoan địa chất bậc 5/5 thuộc Xí nghiệp Địa chất Đông Triều, Công ty CP Địa chất mỏ đang làm việc ở độ cao khoảng 6m tại lỗ khoan NCKC4 do Tổ khoan 11 tổ chức thi công thì bị trượt ngã xuống nền đất.

Trước đó, vào tháng 7/2024 tại Bình Phước cũng xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm. Cụ thể, dẫn tin từ báo Công an nhân dân, chiều 25/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức xác minh nguyên nhân vụ nam công nhân tử vong tại công trường khai thác đá. Nạn nhân là anh Đặng Văn Ch. (SN 1980, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản).

Hiện trường công nhân tử vong tại mỏ đá Rạng Đông - Ảnh: Công an nhân dân

Sáng cùng ngày, anh Đặng Văn Ch. cùng một số công nhân sử dụng giàn khoan điện để khoan lỗ trên công trường khai thác đá của mỏ đá Rạng Đông (thuộc ấp Chà Lon, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản). Bất ngờ hệ thống giàn khoan bên cạnh đổ sập xuống, đè lên người anh Ch. khiến anh này tử vong.

Anh Ch. tử vong trong tư thế nằm nghiêng người dưới đất, một giàn khoan sắt nặng hàng trăm kilogam đè ở phần đầu và cổ nạn nhân.