Vào 15h30 ngày 21/7, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT) cho biết, hồi 15h30 ngày 21/7, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Khi nhận được tin báo, Đội 2 đã cử cán bộ, chiến sĩ phân luồng, phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn giao thông. Hai phương tiện bị nạn được đưa vào làn đường khẩn cấp nên không xảy ra ùn tắc giao thông.

Xe khách 16 chỗ hư hỏng nặng - Ảnh: báo Thanh Niên

Dẫn theo báo Thanh Niên, cụ thể, tại Km 35 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xe khách 16 chỗ BS 14F - 005.55 di chuyển theo hướng từ Hà Nội đến Hải Phòng; khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm vào phần đuôi, góc bên phải xe hút rác mang BS 29C - 865.00 đang di chuyển cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 hành khách ngồi trên xe 16 chỗ tử vong tại chỗ. Nạn nhân gồm: ông N.H.T (73 tuổi, trú tại tổ 5, khu 2A, P.Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả) và T.N.A (21 tuổi, trú tại tổ 4, khu 7B, P.Hồng Hải. TP.Hạ Long, cùng tỉnh Quảng Ninh). Cả 2 phương tiện đều hư hỏng.

Tai nạn nghiêm trọng đã khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Vietnamnet

Tại hiện trường, tài xế xe khách được xác định tên là Vũ Trung T. (29 tuổi, trú tại P.Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), tài xế xe hút rác là ông Phạm Văn M. (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hồng, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Xe tải đâm một người tử vong rồi bỏ trốn ở Phú Yên Cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn làm chết người trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An (Phú Yên).

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