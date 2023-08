Đối tượng rủ người yêu của bạn nhậu vào nhà nghỉ rồi cưỡng hiếp bất thành. Cô gái sau đó liền kể lại sự việc với người yêu khiến tên bạn nhậu tức điên đuổi theo và đốt xe máy của kẻ cưỡng dâm.

Dẫn theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 9/7/2023 Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Phê (SN 1999, ngụ Ninh Thuận) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Phê - Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo điều tra, ngày 2/7, Phê cùng nhóm bạn trong đó có Nguyễn Văn Rô (SN 1995, ngụ An Giang) và chị N.T.K.H. tổ chức nhậu tại một quán ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Trong quá trình nhậu, Rô rủ chị H. đi nhà nghỉ và được đồng ý. Tại nhà nghỉ, Rô kêu chị H. vào ngủ chung và quan hệ tình dục nhưng chị này không đồng ý và bỏ ra về.

Rô dùng vũ lực quật ngã chị H. xuống đất nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân chống cự rồi bỏ chạy về quán nơi Phê và nhóm bạn còn ngồi nhậu.

Do lo sợ nên Rô đã điều khiển xe máy và lấy điện thoại của chị H. bị rơi khi bỏ chạy. Nghe tin chị H. bị Rô sàm sỡ nên Phê đã đuổi theo. Đến đoạn đường tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Phê đuổi kịp và đốt xe máy của Rô rồi bỏ đi.

Chiếc xe máy của Nguyễn Văn Rô bị đốt cháy - Ảnh: Tiền Phong Online

Theo thông tin từ Tiền Phong Online, sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an thị xã Bến Cát vào cuộc truy xét bắt giữ Nguyễn Văn Phê khi người này đang ở trọ trên huyện Bàu Bàng.

Đối với Nguyễn Văn Rô, do hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn huyện Bàu Bàng nên Công an thị xã Bến Cát đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bàu Bàng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

