Sự thật phía sau lời đồn về hiện tượng ‘duyên âm’, ‘vong theo’ trong dân gian

Nhiều người tin rằng khi một người nào đó mắc phải duyên âm hoặc bị vong theo, sẽ gặp phải những trắc trở trong tình yêu, gia đình xảy ra nhiều chuyện xào xáo. Vậy sự thật phía sau lời đồn về hiện tượng này là như thế nào?

Ngoài ra, còn có một loại duyên âm nữa là duyên tiền kiếp, tức là những người này có quan hệ sâu đậm với nhau từ kiếp trước, không thể dứt tình được và kéo dài tới hiện tại.

Theo Phật giáo, con người chúng ta sẽ phải trải qua luân hồi sau khi chết. Tùy vào sự tu tập của mỗi người mà quyết định đời sống của kiếp sau là sung sướng hay đau khổ, đầu thai thành người hay là con vật. Và duyên âm thường chỉ xảy ra đối với những người chết yểu, tự tử, chết oan. Có những người không cam tâm với cái chết của mình, họ sẽ lang thang trên cõi trần để tìm về người mà họ có tình cảm khi còn sống hoặc đi theo một người lạ hợp ý và hạp vong với họ, trong trường hợp này, dân gian còn gọi là vong theo.

Những vong hồn lang thang này, có thể là những người tốt, người thân trong gia đình muốn theo để giúp đỡ, che chở người mà họ yêu thương, cũng có thể là những vong hồn xấu muốn đi theo để cản trở, phá hoại cuộc sống của chúng ta vì lòng ganh tị hay ghen tuông.

Những lời đồn trong dân gian

Theo quan niệm tâm linh, nếu một người có những biểu hiện sau thì có thể họ đang mắc duyên âm hoặc bị vong theo:

Luôn gặp phải những chuyện trắc trở trong tình cảm, dù yêu bất kì ai cũng sẽ chia tay mặc dù đã bàn tính đến chuyện hôn nhân nhưng vẫn bị đổ vỡ.

Mọi chuyện trong gia đình, côngt? việc đều bình thường nhưng tính cách người này trở nên thay đổi theo chiều hướng tiêu cực như nóng nảy, dễ cáu gắt khác hẳn với bình thường.

Thường xuyên rơi vào trạng thái thơ thẩn, lơ ngơ, nói năng lảm nhảm, không điều khiển được hành vi của bản thân. Đôi khi trong người cảm thấy chán chường, buồn bực mà không rõ lý do và nhiều lúc có ý nghĩ muốn tự tử mặc dù không gặp chuyện gì buồn chán.

Hay mơ thấy “mộng xuân” hoặc bị bóng đè, cũng là một trong những biểu hiện cho thấy bạn đang mắc phải duyên âm hoặc bị vong theo. Vì những vong hồn bám theo người khác, thường là những người khi sống có dục vọng rất cao hoặc chưa thỏa mãn ước nguyện nên mặc dù đã mất nhưng vẫn muốn được làm "việc đó" với người họ có tình cảm hoặc đơn giản chỉ để giải tỏa nhu cầu thông qua giấc mơ.

Theo các nhà phong thủy để tránh bị các vong hồn đeo đám, hãy đeo một sợi dây chuyền bằng bạc hoặc luôn mang theo một tép tỏi bên cạnh để tránh sự xâm nhập của các loại tà khí.

Ngoài ra dân gian còn lưu truyền, để không mắc phải duyên âm và tránh bị vong theo, khi đi ngoài đường vào buổi tối nếu nghe có người gọi tên mình mà xung quanh không có ai thì tuyệt đối không được trả lời. Khi đi ngang một vụ tai nạn hoặc ngôi mộ của bất kì ai cũng không được chỉ tay và bình phẩm mà hãy im lặng đi tiếp để tránh rước họa vào thân.

Sự thật về hiện tượng mắc duyên âm, vong theo

Mặc dù được lưu truyền rất lâu, nhưng những lý giải về hiện tượng mắc duyên âm, vong theo trong dân gian là hoàn toàn phản khoa học. Vì trên thế giới hiện nay, chưa có bất kì cuộc nghiên cứu nào chứng minh rằng có một thế giới khác tồn tại xung quanh chúng ta. Và một điều dễ nhận thấy rằng những biểu hiện mà dân gian đưa ra, là những điều rất dễ xảy ra trong cuộc sống.

Nhất là khi chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc, dẫn đến bị stress khiến tính cách con người dễ thay đổi theo hướng tiêu cực là điều đương nhiên. Do đó, khi một người nào đó bỗng dưng trở nên cáu gắt, nóng tính thay vì khuyên họ mang theo dây chuyền bạc hay tép tỏi trong người, bạn hãy giới thiệu cho họ những phương pháp giúp cơ thể được thư giãn và đầu óc trở nên thoải mái để giúp họ trở lại trạng thái bình thường.

Khi thấy ai đó có biểu hiện hay thẩn thờ, lơ ngơ, không tập trung, thường xuyên có ý nghĩ muốn tự vẫn thay vì sốt sắng đi tìm pháp sư để hóa giải duyên âm thì hãy khuyên họ đi gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn đúng cách nhằm giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Việc con người hay mơ thấy những giấc mơ liên quan đến tình ái, theo các chuyên gia thì đó là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường của con người. Hiện tượng này có thể xảy ra ở bất kì người nào không phân biệt về tuổi tác hay tình trạng hôn nhân.

Do đó thay vì lo lắng bản thân đang mắc phải duyên âm hay bị vong theo, bạn hãy xây dựng một lối sống lành mạnh, khoa học để tránh cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, stress lâu ngày dẫn đến những vấn đề về thần kinh khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy sụp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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