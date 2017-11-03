Sốc: Bà chủ tiệm tóc bò ra đường kêu cứu trong tình trạng không mặc quần, cổ có vết cắt

Phát hiện chị K.A. chủ tiệm gội đầu lết ra đường kêu cứu trong tình trạng không mảnh vải che thân và cổ có vết cắt, người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 3/11, lãnh đạo xã Tiên Phong (Phổ Yên, Thái Nguyên) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân là N.T.K.A (36 tuổi), chủ tiệm cắt tóc trên địa bàn xã.

Đối tượng chính trong vụ việc này là Tạ Quang Trường (16 tuổi, trú tại thị xã Phổ Yên), bị nghi là người gây thương tích cho chị K.A.

Theo thông tin trên Dân Việt, khoảng 9 giờ sáng 2/11, hàng xóm xung quanh nhà phát hiện chị K.A. bò ra từ quán cắt tóc của mình kêu cứu thảm thiết, trên cổ có vết thương nặng, chảy nhiều máu.

"Nạn nhân bò ra ngoài đường trong tình trạng không mặc quần, chỉ có áo che thân, trên cổ bị thương nặng", một lãnh đạo xã cho biết.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa chị K.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 91 trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cho biết nạn nhân có vết cứa dài ở cổ dẫn đến đứt khí quản, rách tĩnh mạch bên trái. Hiện tại, người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch. Khi nào tình trạng sức khỏe ổn định, phía công an sẽ tiến hành lấy lời khai.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây ra thương tích cho chị K.A. chính là Tạ Quang Trường, hàng xóm gần nhà nạn nhân.

Về thông tin đang lan truyền trên mạng cho rằng chị K.A. bị nam thanh niên 16 tuổi hãm hiếp sau đó gây thương tích, lãnh đạo xã Tiên Phong cho biết chưa thể khẳng định điều này. Sau khi lấy lời khai của người bị hại, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.

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