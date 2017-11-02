Thầy giáo chủ nhiệm đã tiết lộ nhiều điều bất ngờ xung quanh cuộc sống của nam sinh viên ra tay sát hại người tình tại chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc nam sinh viên Phạm Thanh Tùng của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội sát hại người tình dã man tại khu chung cư cao cấp, lãnh đạo trường cho biết Tùng là sinh viên lớp Bóng rổ D13BR.

Tuy nhiên, suốt từ tháng 8 đến tháng 10/2017, Tùng không đi học nên đã bị Hội đồng Kỷ luật của trường đưa ra hình thức kỷ luật là Buộc thôi học.

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, thầy Lê Vinh - giáo viên chủ nhiệm của Tùng cho biết, năm 2016 nam sinh viên này đã đăng kí tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model (Người mẫu Việt Nam) và lọt qua nhiều vòng của cuộc thi, tuy nhiên không đoạt giải.

Sau đó, Tùng thường xuyên đi diễn tại một số chương trình người mẫu để kiếm thêm thu nhập. Chính vì vậy, nam thanh niên này có đôi chút tự cao và ảo tưởng về bản thân.

Thầy Vinh cũng cho biết thêm, trước đây Tùng đã từng nợ nần rất nhiều tiền do cá độ bóng đá. Bố mẹ đối tượng phải mượn tiền ở quê để trả nợ cho con.

Tổ trưởng tổ dân phố Vạn Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (nơi nghi can sinh ra và lớn lên) cho biết, Tùng là người hiền lành, ít nói và rất yêu thể thao. Mẹ Tùng là công chức, bố là lái xe, gia đình sống rất hòa thuận và không có điều tiếng gì.

"Hôm nay tôi cũng đã sang nhà bố mẹ cháu động viên, an ủi gia đình. Họ rất bất ngờ và đau khổ trước việc làm sai trái của con trai. Không ai tin là cháu Tùng ra tay giết người tàn nhẫn đến thế", vị tổ trưởng dân phố chia sẻ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-phi-cong-tre-sat-hai-nguoi-tinh-tai-chung-cu-cao-cap-o-ha-noi-giao-vien-chu-nhiem-tiet-lo-dieu-bat-ngo-252784.html