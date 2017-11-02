Tùng là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội nhưng lại nghiện cờ bạc và mê cá độ bóng đá. Do đó, khi được một người phụ nữ, quen trên mạng xã hội mời đến nhà chơi, gã trai hư đã ra tay sát hại người tình và cướp đoạt tài sản.

Như thông tin trước đó Phụ Nữ Sức Khỏe đã đăng tải, vào khoảng 17 giờ ngày 31/10/2017, Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) nhận được tin báo chị Phạm Thị H. (36 tuổi) quê Nam Định tử vong tại căn hộ tầng 6 thuộc chung cư Royal City với nhiều vết thương trên người.

Sau nhiều giờ lẫn trốn, chiều 1/11, nghi phạm của vụ án đã bị bắt giữ. Theo đó, nghi phạm là Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, quê Ninh Bình, hiện đang cư trú tại Chương Mỹ, TP.Hà Nội).

Được biết, chị H. đã ly hôn, hiện đang sống với con gái 12 tuổi tại căn hộ chung cư này nhiều năm nay. Vào tháng 6/2017, chị H. quen với Tùng qua Facebook và thường xuyên liên lạc với nhau.

Theo thông tin của báo Công Lý, Tùng từng là sinh viên lớp D13BR (chuyên sâu bóng rổ) Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Nhưng vì thường xuyên vắng học nên ngày 25/10/2017, thanh niên này đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường họp và đưa ra hình thức kỷ luật là buộc thôi học.

Liên quan đến sự việc, một lãnh đạo của trường này đã trả lời như sau: “Từ ngày 8/8/2017 đến ngày 12/1/2017, Tùng đã tự ý bỏ học tất cả các môn, trừ môn chuyên sâu là Bóng rổ. Nhà trường đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng Tùng vẫn không chịu đến lớp”.

Vụ phi công trẻ giết người tình trong chung cư cao cấp tại Hà Nội: Đây mới là người khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán Liên quan vụ việc gã sát nhân 21 tuổi giết người tình trong chung cư cao cấp, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về một người có lẽ sẽ chịu ám ảnh suốt đời vì sự việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-phi-cong-tre-giet-nguoi-tinh-trong-chung-cu-cao-cap-tai-ha-noi-thieu-phu-doan-menh-va-qua-khu-bat-hao-cua-ga-sat-nhan-252689.html