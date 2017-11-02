Vụ phi công trẻ giết người tình trong chung cư cao cấp tại Hà Nội: Đây mới là người khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán

Đời sống 02/11/2017 11:46

Liên quan vụ việc gã sát nhân 21 tuổi giết người tình trong chung cư cao cấp, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về một người có lẽ sẽ chịu ám ảnh suốt đời vì sự việc này.

Theo thông tin mới nhất từ Công an TP.Hà Nội, người phát hiện ra thi thể thiếu phụ bị sát hại dã man chính là con ruột của nạn nhân.

Vào khoảng 17 giờ ngày 31/10, bé Trần Bảo H. (12 tuổi) đi học về thì phát hiện mẹ đẻ là chị Phạm Thị H. (36 tuổi), nằm trên vũng máu tại nền phòng khách, trên người có nhiều vết thương.

Vụ phi công trẻ giết người tình trong chung cư cao cấp tại Hà Nội: Đây mới là người khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán - Ảnh 1
Hiện trường, nơi nạn nhân bị sát hại - Ảnh: Internet

Theo Trí Thức Trẻ, qua quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, quê ở Ninh Bình, trú tại Chương Mỹ, TP.Hà Nội). Trước khi gây án, Tùng đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. 

Tùng khai nhận quen biết chị H. qua mạng xã hội đến nay được 4 tháng. Đến 8 giờ tối 30/10, chị H. nhắn tin rủ Tùng sáng hôm sau đến nhà mình ở khu Royal City (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) chơi. Do đang bị chủ nợ đòi tiền ráo riết vì thua cá cược bóng đá, Tùng nảy sinh ý định giết chị H. để cướp tài sản.

Sáng ngày 31/10, Tùng đến nhà chị H. chơi và cả hai đã quan hệ với nhau. Đến 13 giờ cùng ngày, chị H. cho Tùng 1 triệu đồng. Sau đó, nhân lúc chị H. ngồi quay lưng về phía mình, Tùng siết cổ chị H. rồi dùng kéo trên bàn đâm một nhát vào ngực nạn nhân.

Tiếp theo, Tùng chạy vào bếp lấy dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau đó, Tùng đi vào phòng ngủ lấy 2 chiếc điện thoại, 1 iPhone 7 màu đen, 1 điện thoại Vertu Signature S màu đỏ của chị H. để đầu giường và lục túi xách lấy đi số tiền 15 triệu đồng.

Cuối cùng, Tùng đi bán 2 điện thoại vừa cướp được 73 triệu đồng, mua 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus với giá hơn 10 triệu đồng, trả nợ hết 54 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, trong người Tùng còn 38 triệu đồng.

Vụ phi công trẻ giết người tình trong chung cư cao cấp tại Hà Nội: Đây mới là người khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán - Ảnh 2
"Phi công trẻ" sát hại người tình để cướp tài sản - Ảnh: Internet

Vụ việc đã gây bàng hoàng rúng động dư luận. Bên cạnh những bình luận chỉ trích hành động vô nhân tính của nam sinh viên, cư dân mạng tỏ ra vô cùng lo lắng với tương lai của con ruột nạn nhân. Đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, đang trong giai đoạn hình thành nhân cách lại mất mẹ vĩnh viễn, thậm chí phải chứng kiến cảnh tượng quá sức hãi hùng lúc phát hiện thi thể, điều này có lẽ sẽ hằn sâu trong ký ức của em suốt cuộc đời.

Vụ phi công trẻ giết người tình trong chung cư cao cấp tại Hà Nội: Đây mới là người khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán - Ảnh 3
Hầu hết mọi người đều xót xa và lo lắng cho tương lai con ruột nạn nhân vì bé chỉ mới 12 tuổi - Ảnh: Facebook

Vụ phi công trẻ giết người tình trong chung cư cao cấp tại Hà Nội: Đây mới là người khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán - Ảnh 4
Bé Bảo H. là người phát hiện thi thể của mẹ - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   phi công trẻ giết máy bay bà già

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