Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân là chị Phạm Thị H. (36 tuổi, quê ở Nam Định), đã có gia đình nhưng sau đó ly hôn và cùng sống với con gái tên H. 12 tuổi tại khu chung cư Royal City (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) suốt nhiều năm nay.

Chính điều này đã khiến nhiều người lo lắng khi "tuổi thơ của em không có vòng tay yêu thương của cha, nay tận mắt chứng kiến cái chết oan nghiệt của mẹ dù tưởng tượng thôi, tôi đã cảm thấy em thật vô cùng đáng thương" (trích lời chia sẻ trên một diễn đàn).

Vào ngày xảy ra sự việc, chính H. là người đã phát hiện mẹ mình tử vong sau khi đi học về. Qua những hình ảnh nạn nhân chia sẻ trên Facebook cá nhân có thể thấy cô bé khá xinh xắn, dễ thương.

Trong lúc này, khi sự việc vẫn chưa lắng xuống, mọi người chỉ mong em có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này để lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ dù đó là điều rất khó khăn.

Như thông tin Phụ Nữ Sức Khỏe đã đưa trước đó, Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, quê Ninh Bình) quen biết với chị Phạm Thị H. qua mạng xã hội vào tháng 6/2017. Ngày 31/10, sau khi nhận được lời mời của chị H., Tùng đã đến gặp chị này ở khu chung cư cao cấp Royal City.

Sau khi quan hệ tình dục, Tùng được chị H. cho một triệu đồng. Tuy nhiên, nam thanh niên này vì thiếu nợ cá cược nên nổi lòng tham ra tay sát hại bạn tình lấy đi 15 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại hiệu Vertu và iPhone 7.

Chiều ngày 1/1, sau nhiều giờ lẫn trốn, gã sát nhân trẻ tuổi đã bị lực lượng công an bắt giữ.