'Phi công trẻ' giết người tình tại chung cư cao cấp: Cảm thương số phận cô con gái nhỏ đau đớn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng

Đời sống 03/11/2017 08:25

Suốt 2 ngày qua, vụ việc nam sinh trường thể thao sát hại thiếu phụ tại chung cư cao cấp ở Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hầu hết mọi người đều thương tiếc cho người phụ nữ này khi ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ. Thế nhưng, còn một cô gái nữa cũng vô cùng đáng thương trong vụ án này đó chính là đứa con gái bé bỏng của nạn nhân.

Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân là chị Phạm Thị H. (36 tuổi, quê ở Nam Định), đã có gia đình nhưng sau đó ly hôn và cùng sống với con gái tên H. 12 tuổi tại khu chung cư Royal City (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) suốt nhiều năm nay.

'Phi công trẻ' giết người tình tại chung cư cao cấp: Cảm thương số phận cô con gái nhỏ đau đớn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng - Ảnh 1
Chị H. hạnh phúc bên con gái khi còn sống. Ảnh: Internet

Vào ngày xảy ra sự việc, chính H. là người đã phát hiện mẹ mình tử vong sau khi đi học về. Qua những hình ảnh nạn nhân chia sẻ trên Facebook cá nhân có thể thấy cô bé khá xinh xắn, dễ thương.

Chính điều này đã khiến nhiều người lo lắng khi "tuổi thơ của em không có vòng tay yêu thương của cha, nay tận mắt chứng kiến cái chết oan nghiệt của mẹ dù tưởng tượng thôi, tôi đã cảm thấy em thật vô cùng đáng thương" (trích lời chia sẻ trên một diễn đàn).

'Phi công trẻ' giết người tình tại chung cư cao cấp: Cảm thương số phận cô con gái nhỏ đau đớn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng - Ảnh 2
Vì cha mẹ đã ly hôn nên nhiều năm nay cô bé sống cùng với mẹ tại khu chung cư này - Ảnh: Internet

Trong lúc này, khi sự việc vẫn chưa lắng xuống, mọi người chỉ mong em có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này để lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ dù đó là điều rất khó khăn.

'Phi công trẻ' giết người tình tại chung cư cao cấp: Cảm thương số phận cô con gái nhỏ đau đớn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng - Ảnh 3
Giờ đây, mọi người chỉ mong cô bé có đủ nghị lực để sống tiếp - Ảnh: Internet

Như thông tin Phụ Nữ Sức Khỏe đã đưa trước đó, Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, quê Ninh Bình) quen biết với chị Phạm Thị H. qua mạng xã hội vào tháng 6/2017. Ngày 31/10, sau khi nhận được lời mời của chị H., Tùng đã đến gặp chị này ở khu chung cư cao cấp Royal City.

'Phi công trẻ' giết người tình tại chung cư cao cấp: Cảm thương số phận cô con gái nhỏ đau đớn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng - Ảnh 4
Chân dung "phi công trẻ" sát hại người tình để cướp tài sản - Ảnh: Internet

Sau khi quan hệ tình dục, Tùng được chị H. cho một triệu đồng. Tuy nhiên, nam thanh niên này vì thiếu nợ cá cược nên nổi lòng tham ra tay sát hại bạn tình lấy đi 15 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại hiệu Vertu và iPhone 7.

Chiều ngày 1/1, sau nhiều giờ lẫn trốn, gã sát nhân trẻ tuổi đã bị lực lượng công an bắt giữ.

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Tùng là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội nhưng lại nghiện cờ bạc và mê cá độ bóng đá. Do đó, khi được một người phụ nữ, quen trên mạng xã hội mời đến nhà chơi, gã trai hư đã ra tay sát hại người tình và cướp đoạt tài sản.

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