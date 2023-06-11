Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, tài xế ô tô đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy

Đời sống 11/06/2023 10:46

Mới đây, trên Quốc lộ 9 tuyến tránh Bắc Đông Hà qua địa phận thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo và xe máy.

Theo thông tin từ báo Quảng Trị, sáng nay 11/6, trên Quốc lộ 9 tuyến tránh Bắc Đông Hà qua địa phận thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo và xe máy, khiến một phụ nữ tử vong.

Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, tài xế ô tô đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy - Ảnh 1
Người nhà đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự - Ảnh: Báo Quảng Trị

Trước đó, vào lúc 7 giờ 10 phút cùng ngày, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 75H – 013.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 75R-007.xx do tài xế T.V.T. (sinh năm 1973), trú tại TP. Huế điều khiển theo hướng từ cầu Đuồi ra Quốc lộ 9. Đến tại km 9 + 567, Quốc lộ 9 tuyến tránh Bắc Đông Hà qua Khu phố 4, thị trấn Cam Lộ thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 74F2-02xx do chị N.T.L. (sinh năm 1954), trú tại thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị L. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, tài xế ô tô đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy - Ảnh 2
Sau khi gây tai nạn ô tô đầu kéo bỏ chạy tới km 13+200 thì bị người dân và lực lượng chức năng ngăn chặn mới dừng lại - Ảnh: Báo Quảng Trị

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Đến khi người dân và lực lượng chức năng truy đuổi và ngăn chặn, đến km 13+200 Quốc lộ 9 theo hướng lên Cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), tài xế mới dừng lại.

Hiện thi thể nạn nhân được người nhà đưa về lo hậu sự. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến chuyện tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, tại TP. Hà Nội gần đây cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Thanh niên, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 8/6/2023 trên đường Võ Chí Công, đoạn qua địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Võ Chí Công, hướng về Đông Anh. Khi đang qua cầu Nhật Tân, tài xế một phen hoảng hốt khi phát hiện một xe tải màu trắng, mang biển kiểm soát 29H-276.xx bất ngờ vượt lên từ phía sau. Thậm chí, xe tải sau đó còn bất chấp nguy hiểm, cố tình chèn đường ô tô gắn camera hành trình để chuyển làn, dẫn đến va chạm khiến ô tô này suýt lao vào thành cầu.

Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, tài xế ô tô đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy - Ảnh 3
Cố tình chèn đường, tạt đầu ô tô khác gây tai nạn, tài xế sau đó còn cố ý nhấn ga bỏ chạy khiến nhiều người bức xúc  - Ảnh: Báo Thanh niên

Sau khi chạy ẩu gây tai nạn, tài xế xe tải nói trên cũng không dừng lại xem xét tình hình và giải quyết vụ việc, mà cố tình nhấn ga bỏ chạy khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

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