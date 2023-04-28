Tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Thị Sóc, huyện Hóc Môn, TP.HCM khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 28/4, Công an huyện Hóc Môn TP.HCM điều tra làm rõ vụ tai nạn ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong trên đường Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm.

Thông tin ban đầu, hơn 9h sáng cùng ngày, người dân sống gần giao lộ đường Nguyễn Thị Sóc - Nguyễn Thị Sáu (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) nghe tiếng động mạnh. Khi ra coi thì thấy chiếc xe máy (chưa rõ biển số) nằm dưới gầm trước đầu ô tô tải biển số 47H - 021.34.

Nhiều người dân hô hoán, chạy tới thì phát hiện một cô gái bò ra từ gầm xe tải, riêng một phụ nữ 47 tuổi đi chung bị cán phải, tử vong. Hai nạn nhân là mẹ con.

Tai nạn khiến một phụ nữ tử vong dưới gầm xe tải, riêng cô gái thoát chết - Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, sau khi nhận tin báo, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đến xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bước đầu, theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân gần đó cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy trên đường Nguyễn Thị Sóc, hướng ra đường Phan Văn Hớn. Khi xe đến giao lộ trên thì xảy ra tai nạn với xe máy khiến một phụ nữ tử vong.

NÓNG: Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng Ngày 28/4, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại ngã tư đường Nguyễn Huy Tự giao đường Bùi Dương Lịch khiến 4 xe ô tô con bị hư hỏng nặng.

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