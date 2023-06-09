Quảng Ninh: 2 người suy hô hấp, hôn mê sâu nguy kịch sau khi ăn so biển

Đời sống 09/06/2023 21:23

Sau khi ăn so biển, hai người đàn ông ở Quảng Ninh xuất hiện tình trạng tê bì môi lưỡi, yếu tay chân, nôn, khó thở, được đưa vào viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 9/6, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu, điều trị thành công cho hai trường hợp bệnh nhân bị suy hô hấp, hôn mê sâu nguy kịch do ngộ độc so biển. Hai bệnh nhân nam là ông L.V.K. (64 tuổi) và L.V.N. (57 tuổi, đều trú tại TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất toàn bộ phản xạ gân xương và đồng tử, suy hô hấp, tiên lượng nguy kịch.

Quảng Ninh: 2 người suy hô hấp, hôn mê sâu nguy kịch sau khi ăn so biển - Ảnh 1
Hai người đàn ông ở Quảng Ninh nguy kịch do ngộ độc so biển - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, trưa ngày 7/6, hai bệnh nhân cùng ăn con so nướng. Sau khi ăn, hai người xuất hiện tình trạng tê bì môi lưỡi, yếu tay chân, nôn, khó thở, được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân ngộ độc so biển, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp cứu thải độc, hồi sức tích cực theo phác đồ như thông khí nhân tạo, thở máy, bơm than hoạt tính, rửa dạ dày… 

Sau 24 giờ điều trị tích cực, đến thời điểm hiện tại, hai bệnh nhân đã thoát nguy cơ tử vong, chỉ số sinh tồn ổn định, có ý thức phản xạ cơ, tay chân đáp ứng y lệnh của bác sĩ. Đây là hai trường hợp bệnh nhân ngộ độc so biển nguy kịch trong số các trường hợp ngộ độc so biển mà Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận từ đầu năm đến nay.

Liên quan đến chuyện ăn so biển bị ngộ độc, tại Khánh Hòa cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 5/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều trị tích cực cho ba bệnh nhân bị ngộ độc khi ăn sam bị nghi là ăn nhầm so biển ở thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Quảng Ninh: 2 người suy hô hấp, hôn mê sâu nguy kịch sau khi ăn so biển - Ảnh 2
Những con sam nghi ngờ là con so mà nhóm người ăn ngộ độc được chủ quán chụp lại - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 4/2, nhân viên cùng chủ một quán ăn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa hấp 2 con sam biển để ăn. Con sam thứ nhất có 4 người ăn, con thứ hai có 6 người ăn.

Sau khi ăn khoảng 30 phút, 3/6 người ăn con sam thứ hai có biểu hiện tê đầu lưỡi, tê các ngón tay và nôn. Chủ quán đưa 3 người này vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa chuyển 3 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trên đường đưa 3 bệnh nhân chuyển viện thì ông N.V.S. (35 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) có biểu hiện ngưng tim, ngưng hô hấp, hôn mê sâu nhưng may mắn được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hiện tại bệnh nhân này có tiên lượng xấu phải đặt nội khí quản thở máy.

Quảng Ninh: 2 người suy hô hấp, hôn mê sâu nguy kịch sau khi ăn so biển - Ảnh 3
Một con sam nghi ngờ là con so tại quán này - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Hai người còn lại phải nhập viện cấp cứu là N.G.H. (16 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa; cháu gọi ông S. bằng dượng) và N.P.Q. (19 tuổi, trú phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa; nhân viên quán). Hiện tại, bệnh nhân H. đã dần ổn định sức khỏe nên chuyển về khoa nội tổng hợp thần kinh, bệnh nhân Q. đã tỉnh lại tuy nhiên vẫn phải nằm tại khoa hồi sức tích cực và chống độc.

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